Signos que estão com mais sorte para ganhar na Lotofácil da Independência 2025
Astrologia aponta quais signos podem estar mais favorecidos na busca pelo prêmio milionário
A Lotofácil da Independência 2025 promete movimentar o país neste sábado (6), com sorteio de R$ 220 milhões, o maior já registrado na modalidade.
Além da matemática, muitos apostadores recorrem à astrologia para buscar um empurrãozinho extra de sorte.
Confira os signos que estão com mais sorte para ganhar na Lotofácil da Independência 2025:
Áries
Com energia de liderança e coragem, arianos podem sentir-se impulsionados a arriscar mais e confiar em palpites fortes.
Leão
O brilho natural dos leoninos está em alta. É um bom momento para acreditar no próprio instinto e não deixar passar a chance de apostar.
Libra
O equilíbrio típico desse signo traz clareza na escolha dos números, favorecendo combinações que podem surpreender.
Leia também
- Santa Terezinha de Goiás em luto pela morte de Tânia Lopes: “pessoa bondosa e trabalhadora”
- Números da sorte para apostar na Lotofácil da Independência
- Após vitória da China em disputa bilionária, venda de riquezas em Goiás vira alvo de investigação
- Superbactéria no Meia Ponte: pesquisador da UEG dá detalhes inéditos em estudo premiado nacionalmente
Escorpião
Intuição aguçada marca o período dos escorpianos. Eles podem sentir “de cara” em quais números apostar.
Aquário
A originalidade dos aquarianos está em evidência, favorecendo escolhas diferentes e que fogem do padrão.
Peixes
A espiritualidade dos piscianos se conecta fortemente com a sorte neste momento, tornando-os um dos signos mais favorecidos.
Independentemente do signo, a Lotofácil continua sendo um jogo de azar, em que todos têm as mesmas chances matemáticas. Mas para quem acredita na força da astrologia, vale seguir a intuição e apostar.