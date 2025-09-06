Signos que estão com mais sorte para ganhar na Lotofácil da Independência 2025

Astrologia aponta quais signos podem estar mais favorecidos na busca pelo prêmio milionário

Gabriella Licia - 06 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Lotofácil da Independência 2025 promete movimentar o país neste sábado (6), com sorteio de R$ 220 milhões, o maior já registrado na modalidade.

Além da matemática, muitos apostadores recorrem à astrologia para buscar um empurrãozinho extra de sorte.

Confira os signos que estão com mais sorte para ganhar na Lotofácil da Independência 2025:

Áries

Com energia de liderança e coragem, arianos podem sentir-se impulsionados a arriscar mais e confiar em palpites fortes.

Leão

O brilho natural dos leoninos está em alta. É um bom momento para acreditar no próprio instinto e não deixar passar a chance de apostar.

Libra

O equilíbrio típico desse signo traz clareza na escolha dos números, favorecendo combinações que podem surpreender.

Escorpião

Intuição aguçada marca o período dos escorpianos. Eles podem sentir “de cara” em quais números apostar.

Aquário

A originalidade dos aquarianos está em evidência, favorecendo escolhas diferentes e que fogem do padrão.

Peixes

A espiritualidade dos piscianos se conecta fortemente com a sorte neste momento, tornando-os um dos signos mais favorecidos.

Independentemente do signo, a Lotofácil continua sendo um jogo de azar, em que todos têm as mesmas chances matemáticas. Mas para quem acredita na força da astrologia, vale seguir a intuição e apostar.