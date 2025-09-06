Tragédia em Goiás: CAC assassina a companheira com 5 disparos em via pública

Câmeras de segurança registraram a execução brutal; suspeito foi contido por populares e preso em flagrante

Gabriella Pinheiro - 06 de setembro de 2025

Imagem mostra a vítima Tânia Lopes dos Santos Junqueira. (Foto: Reprodução)

Em plena Avenida Dona Dita, no Centro de Santa Terezinha de Goiás, uma jovem de 29 anos, identificada como Tânia Lopes dos Santos Junqueira, foi morta a tiros e de forma brutal pelo companheiro, Tiago Xavier Junqueira, de 35 anos.

A tragédia aconteceu por volta das 22h, quando policiais foram informados de que um homem estaria efetuando diversos disparos contra a vítima e se deslocaram até o local.

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito dispara por diversas vezes, o que assusta pessoas que passavam pelo local.

No endereço, os militares encontraram o suposto autor já contido no chão por populares. Com ele, foi localizada uma pistola calibre .40, contendo nove munições intactas, além de cinco cápsulas. Ele foi preso e levado à delegacia.

Tânia foi alvejada com cinco disparos que atingiram o tórax, costas, braço esquerdo, braço direito e coxa esquerda. Ela foi socorrida por populares e encaminhada em estado gravíssimo ao Hospital Municipal de Santa Terezinha de Goiás, mas não resistiu.

O Portal 6 apurou que outro homem também chegou a ser atingido por um disparo, que perfurou apenas a vestimenta, sem atingir nenhuma região do corpo.

Em depoimento, o suspeito alegou ser Caçador, Atirador e Colecionador (CAC) e afirmou possuir diversas armas de fogo na residência do pai, as quais estavam escondidas no telhado do imóvel.

As armas foram recolhidas durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. No momento da prisão, também foram apreendidos R$ 4.651, além de um cheque, cartões, celular, chaves e joias que estavam em posse do suspeito.

