Delegado Cleiton Lobo revela detalhes de homicídio brutal ocorrido na Calixtolândia, em Anápolis

Autor do crime é atual namorado da ex-companheira da vítima, mas autoridades ainda não sabem se esta foi a motivação do ato

Davi Galvão - 07 de setembro de 2025

Delegado Cleiton Lobo esteve na cena do homicídio para dar prosseguimento às investigações. (Foto: 105.7 FM)

O delegado Cleiton Lobo, responsável pelas investigações do trágico homicídio ocorrido no bairro Calixtolândia, em Anápolis, neste sábado (06), revelou o que a investigação apurou até o momento.

A vítima, identificada como Wallace Gustavo Santos Rocha, foi encontrado pelas autoridades já em óbito, com ferimentos de arma branca.

Em entrevista a 105.7 FM, o delegado pontuou que tanto o autor quanto a Wallace já se conheciam. Isso porque Wallace já teria namorado a atual companheira do agressor. Apesar disso, a Polícia Civil ainda não concluiu se essa ligação tem relação com o crime.

Ele detalhou que ambos se encontraram, por acaso, no encontro das ruas Ribeirão Preto e Califórnia, o que deu início a uma breve discussão e vias de fato.

Momentos depois, o autor entra na casa de uma amiga, busca uma faca e desfere os golpes contra o desafeto, fugindo logo em seguida.

O suspeito já foi identificado pelas autoridades, que seguem realizando buscas na expectativa da captura, que irá responder pelo crime de homicídio.

INVESTIGAÇÃO ‼️ Delegado Cleiton Lobo revela detalhes de homicídio brutal ocorrido na Calixtolândia, em Anápolis Leia: https://t.co/eWZYUQRtjh pic.twitter.com/0E3U3RcRy4 — Portal 6 (@portal6noticias) September 7, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!