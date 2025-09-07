Delegado Cleiton Lobo revela detalhes de homicídio brutal ocorrido na Calixtolândia, em Anápolis
Autor do crime é atual namorado da ex-companheira da vítima, mas autoridades ainda não sabem se esta foi a motivação do ato
O delegado Cleiton Lobo, responsável pelas investigações do trágico homicídio ocorrido no bairro Calixtolândia, em Anápolis, neste sábado (06), revelou o que a investigação apurou até o momento.
A vítima, identificada como Wallace Gustavo Santos Rocha, foi encontrado pelas autoridades já em óbito, com ferimentos de arma branca.
Em entrevista a 105.7 FM, o delegado pontuou que tanto o autor quanto a Wallace já se conheciam. Isso porque Wallace já teria namorado a atual companheira do agressor. Apesar disso, a Polícia Civil ainda não concluiu se essa ligação tem relação com o crime.
Ele detalhou que ambos se encontraram, por acaso, no encontro das ruas Ribeirão Preto e Califórnia, o que deu início a uma breve discussão e vias de fato.
Momentos depois, o autor entra na casa de uma amiga, busca uma faca e desfere os golpes contra o desafeto, fugindo logo em seguida.
O suspeito já foi identificado pelas autoridades, que seguem realizando buscas na expectativa da captura, que irá responder pelo crime de homicídio.
