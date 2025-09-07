Por motivo fútil, caseiro é morto a tiros na frente dos filhos em Silvânia

Vítima foi socorrida por bombeiro e levada para o Hospital Municipal da cidade, mas não resistiu aos ferimentos

Da Redação - 07 de setembro de 2025

(Foto: Edição/ Portal 6)

Um caseiro foi executado a tiros na frente dos três filhos na noite deste domingo (7), na Rua Adonias Lemes do Prado, no bairro Maria de Lourdes, em Silvânia.

Cláudio Olívio Monteiro, de 53 anos, foi morto por um homem desconhecido que o acusou de ter colidido com seu veículo, acusação negada pela vítima antes de ser executado.

O crime aconteceu quando a família havia retornado brevemente à residência urbana para recolher alguns pertences pessoais, antes de voltar à propriedade rural onde trabalhavam como caseiros.

Conforme relatos das testemunhas, o autor do crime foi descrito como um homem branco, de cabelos grisalhos, sem camisa, trajando bermuda jeans e chinelos de dedo.

Ele se aproximou do veículo onde estavam as crianças, observou a placa e questionou onde estava o pai delas.

Após as crianças indicarem que o pai estava próximo ao portão da residência, o suspeito dirigiu-se até a vítima e iniciou uma discussão sobre a suposta colisão. Durante o confronto, o homem aparentava estar bastante alterado emocionalmente e sacou uma arma de fogo, encostando o cano no peito da vítima.

Quando a vítima se virou de costas, o autor efetuou entre três e cinco disparos pelas costas, executando o caseiro na frente dos próprios filhos.

Após os tiros, a esposa da vítima, que estava dentro da casa, ouviu os gritos do marido e pediu ajuda aos vizinhos. Um bombeiro militar e uma servidora do hospital que passavam nas proximidades prestaram os primeiros socorros e conduziram a vítima imediatamente ao Hospital Municipal de Silvânia.

Apesar dos esforços para salvar a vida do caseiro, ele não resistiu e o óbito foi constatado no hospital.

A Polícia Militar reforçou o patrulhamento para tentar encontrar o autor dos disparos.

Mais informações a qualquer momento.