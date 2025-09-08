Mãe de Thaís Medeiros faz discurso emocionante durante aniversário de 28 anos da filha

Com bolo, alguns doces e dentro de casa, ela aparece sentada em uma cadeira de rodas, cercada por familiares, incluindo filhas, pai e mãe

Gabriella Pinheiro - 08 de setembro de 2025

Família de Thaís Medeiros. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Por meio de um vídeo publicado no Instagram no último domingo (07), a família de Thaís Medeiros — jovem que sofreu uma grave reação alérgica após cheirar um frasco de pimenta — compartilhou detalhes do aniversário de 28 anos dela.

Com bolo, alguns doces e dentro de casa, a jovem aparece sentada em uma cadeira de rodas, cercada por familiares, incluindo as filhas, o pai, Sérgio Alves, e a mãe, Adriana Medeiros.

Adriana, inclusive, é a principal responsável pelos cuidados com Thaís e, durante a celebração, fez um agradecimento emocionado pela vida da Thaís, ressaltando a batalha que a família enfrenta há mais de dois anos.

“Mais um ano de batalha com a Thaís. Mais um ano de vida. Estamos aqui, firmes e fortes. Não é do jeito que a gente queria, mas a gente vai lutar. A mamãe nunca viu uma pessoa tão forte como você”, declarou.

Na sequência, ela destacou que acredita em um propósito divino para toda a situação enfrentada e que procura valorizar cada instante ao lado da filha.

“Filha, não era dessa forma que eu gostaria de comemorar seus 28 anos, mas acredito que Deus tem um propósito para tudo o que estamos vivendo, e por isso comemoro cada minuto ao seu lado”, escreveu na legenda da publicação.

Veja o vídeo:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!