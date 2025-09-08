PRF flagra substância altamente tóxica sendo transportada ilegalmente por motorista na BR-153

Condutor que levava produto químico foi levado para delegacia após descoberta

Augusto Araújo - 08 de setembro de 2025

Motorista tentou esconder metal líquido em garrafas, mas foi descoberto. (Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 6 kg de mercúrio transportados sem licença ambiental em Uruaçu, no Norte de Goiás. A abordagem ocorreu no km 198 da BR-153, durante fiscalização de rotina.

De acordo com a corporação, a equipe desconfiou de um veículo Onix que, ao avistar a viatura, realizou um retorno repentino em local proibido e entrou em uma rua sem saída. A manobra levantou suspeita e motivou a interceptação.

No carro estavam dois homens que viajavam de Ourilândia, no Pará, para Goiânia. Durante a vistoria inicial, os policiais encontraram no porta-malas uma caixa de isopor com amostras de solo e pedras.

O veículo foi então levado até a Unidade Operacional da PRF em Uruaçu para inspeção detalhada.

No local, o condutor, de 42 anos, confessou que transportava mercúrio escondido em um compartimento oculto do automóvel. Os agentes localizaram quatro frascos contendo o metal líquido, totalizando aproximadamente 6 kg.

Questionado, o motorista admitiu ser o dono da substância e afirmou não possuir a licença ambiental obrigatória para o transporte.

O veículo, a carga e os ocupantes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Uruaçu, onde as medidas legais foram adotadas. O caso ocorreu no último sábado (06) e segue sob investigação.

Vale destacar que o mercúrio é uma substância altamente tóxica e que pode causar sérios problemas para seres humanos e o meio ambiente.

