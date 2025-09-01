PRF realiza mega apreensão de homem que escondia um “mercado” no carro na BR-153
Motorista declarou que havia buscado a mercadoria em Foz do Iguaçu, com destino a Goiânia, mediante o pagamento de R$ 3 mil de frete
Um homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) tentando passar com um “mercado” de produtos eletrônicos e outros itens de forma irregular, em Goiás. A apreensão aconteceu na noite deste domingo (31), na unidade operacional de Itumbiara, na BR-153.
Durante fiscalização de rotina, os policiais abordaram o veículo conduzido por um homem de 39 anos. Questionado sobre a carga, ele informou transportar cerca de 580 equipamentos eletrônicos, além de vinhos, perfumes e outros produtos variados, sem apresentar nota fiscal.
O motorista declarou à PRF que havia buscado a mercadoria em Foz do Iguaçu (PR) com destino a Goiânia, mediante o pagamento de R$ 3 mil de frete.
Na conferência da carga, os agentes encontraram 114 aparelhos celulares, 98 receptores de sinal, 146 roteadores de internet e 220 displays de aparelhos eletrônicos.
Diante da irregularidade, o condutor foi autuado por descaminho, e tanto o veículo quanto toda a mercadoria foram encaminhados à Receita Federal para os procedimentos legais cabíveis.
