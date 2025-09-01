PRF realiza mega apreensão de homem que escondia um “mercado” no carro na BR-153

Motorista declarou que havia buscado a mercadoria em Foz do Iguaçu, com destino a Goiânia, mediante o pagamento de R$ 3 mil de frete

Davi Galvão Davi Galvão -
Carga foi apreendida pela PRF. (Foto: Divulgação)
Carga foi apreendida pela PRF. (Foto: Divulgação)

Um homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) tentando passar com um “mercado” de produtos eletrônicos e outros itens de forma irregular, em Goiás. A apreensão aconteceu na noite deste domingo (31), na unidade operacional de Itumbiara, na BR-153.

Durante fiscalização de rotina, os policiais abordaram o veículo conduzido por um homem de 39 anos. Questionado sobre a carga, ele informou transportar cerca de 580 equipamentos eletrônicos, além de vinhos, perfumes e outros produtos variados, sem apresentar nota fiscal.

O motorista declarou à PRF que havia buscado a mercadoria em Foz do Iguaçu (PR) com destino a Goiânia, mediante o pagamento de R$ 3 mil de frete.

Na conferência da carga, os agentes encontraram 114 aparelhos celulares, 98 receptores de sinal, 146 roteadores de internet e 220 displays de aparelhos eletrônicos.

Diante da irregularidade, o condutor foi autuado por descaminho, e tanto o veículo quanto toda a mercadoria foram encaminhados à Receita Federal para os procedimentos legais cabíveis.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

