Homem é preso suspeito de tentar matar namorada com caco de vidro em Aparecida de Goiânia

Suspeito foi encontrado na Cidade Livre e mulher teve ferimentos na região

Gabriella Pinheiro - 09 de setembro de 2025

Imagem mostra mulher atingida à direita e homem acusado à esquerda. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 38 anos, foi preso, na manhã desta terça-feira (09), suspeito de tentar matar a namorada cortando o pescoço dela, com pedaços de vidro, em um bar no Setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia. A situação aconteceu no último domingo (07).

Em depoimento dado pela própria vítima, de 32 anos, à Companhia de Policiamento Especializado (CPE) do município, o suspeito e a mulher estavam no interior do estabelecimento, quando iniciaram um desentendimento motivado por ciúmes.

Após desferir um chute na perna, ela afirma que o suposto autor quebrou um copo que estava na mesa, passando o estilhaço de vidro no pescoço dela e causando ferimentos.

O crime foi notificado no dia seguinte e a vítima se deslocou até a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) para pedir medidas protetivas de urgências.

O suspeito foi encontrado no bairro Cidade Livre e foi encaminhado para a sede da Deam, no Parque Veiga Jardim. Ele deverá responder em liberdade pela prática do crime de tentativa de feminicídio.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!