Segredo das camareiras para deixar toalhas brancas impecáveis e brilhando

Descubra a técnica simples e eficaz que profissionais aplicam para alcançar um acabamento impecável

Magno Oliver - 09 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Ly Explica)

Na correria do dia a dia, manter a casa limpa e organizada exige um certo tempo de dedicação, paciência e, muitas vezes, alguns truques domésticos para tudo funcionar melhor. E um dos maiores desafios hoje em dia está em manter toalhas brancas realmente impecáveis, já que o uso constante, a umidade e o acúmulo de produtos podem deixá-las com aspecto amarelado ou encardido.

Para muitas famílias, esse detalhe afeta não apenas a estética, mas também a sensação de bem-estar dentro de casa. E é nesse cenário que entra um segredo guardado por camareiras de hotéis, famosas por entregar toalhas sempre brancas, macias e com aparência de novas que bombou nas redes sociais. O método, apesar de simples, surpreende pela eficiência.

Para alcançar esse resultado, o tutorial na internet ensinou que basta usar bicarbonato de sódio e vinagre branco no processo de lavagem das toalhas brancas. A explicação é que o bicarbonato atua como agente clareador natural, enquanto o vinagre remove resíduos de sabão e odores. O passo a passo é simples, confira:

1. Coloque as toalhas na máquina de lavar.

2. Adicione 2 colheres de sopa de bicarbonato diretamente no tambor da máquina.

3. Acrescente 1 copo de vinagre branco no compartimento do amaciante.

4. Complete o ciclo normalmente, sem adicionar amaciante.

5. Por fim, deixe as toalhas secarem ao sol para potencializar o efeito.

As camareiras explicam que o segredo do método está na reação entre os produtos, que eliminam resíduos e devolvem o branco original das fibras. Além disso, o vinagre também ajuda a manter a maciez e aumenta a durabilidade das toalhas, reduzindo a necessidade de substituição com frequência. É preciso repetir o procedimento a cada 3 meses para evitar que a toalha fique com tom encardido, amarelado.

