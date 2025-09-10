Goiano dá show em programa de Silvio Santos ao imitar personagens de Chaves

Apresentado por Patrícia Abravanel, ele fez parte de quadro que reúne artistas e são avaliados por júri

Gabriella Pinheiro - 10 de setembro de 2025

William Santos, imitador de vozes de Senador Canedo, ao lado de Patrícia Abravanel. (Foto: Reprodução)

Natural de Senador Canedo, o ator e imitador de vozes William Santos impressionou ao participar do Programa Silvio Santos, exibido no último domingo (07), no SBT.

Comandado por Patrícia Abravanel — filha do falecido apresentador —, ele fez parte do “Show de Calouros” – quadro que reúne artistas que se apresentam e são avaliados por um júri.

Durante a participação, William dublou diferentes personagens de Chaves, como Kiko, Professor Girafales e Chapolin Colorado. Ele, inclusive, conquistou os jurados e o público, recebendo aplausos de pé.

Em uma postagem publicada no Instagram em agosto — época em que gravou o programa —, o imitador celebrou a participação no quadro.

“Ontem tive a alegria de entrar no SBT pra participar do Show de Calouros! O programa ainda não foi ao ar, mas já fica registrada a emoção de estar nessa casa que sempre inspirou meu trabalho. Quem me conhece sabe: humor, imitação e SBT andam juntos!”, destacou.

Veja o vídeo:

