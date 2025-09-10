Jovem foi preso em Aparecida de Goiânia após matar tia e esfaquear avós “sem motivação aparente”, diz PM

Suspeito ainda teria tentado fugir da cena do crime em uma motocicleta, mas foi localizado por militares

Augusto Araújo - 10 de setembro de 2025

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar de Goiás (PMGO). (Foto: Reprodução)

O Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM) prendeu, na manhã desta quarta-feira (10), o suposto autor de um crime brutal ocorrido durante a madrugada, no Parque das Nações, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com informações repassadas pela corporação, o suspeito, que seria um jovem de 20 anos, atacou familiares dentro de casa.

A tia, Eva Alves Pereira, de 68 anos, foi esfaqueada sem qualquer motivo aparente e morreu ainda no local.

Antes de fugir em uma motocicleta, o jovem também golpeou com uma faca a avó, de 60 anos, e o avô, de 68 anos.

As vítimas feridas foram socorridas e encaminhadas à UPA Buriti Sereno, onde permanecem internadas, segundo informações preliminares.

Após buscas, policiais do Batalhão de Choque localizaram o autor no Setor Pontal Sul. Ele foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde permanece à disposição da Justiça.

