Motoristas terão de pagar pedágio em duas importantes rodovias que passam por Goiás; veja valores

Empresa informou que condutores que utilizarem as vias com frequência terão descontos progressivos

Davi Galvão - 10 de setembro de 2025

Rodovia em Goiás. (Foto: Silvano Vital/Goinfra)

Motoristas que utilizam a BR-060, no trecho entre Goiânia e Rio Verde, e a BR-452, entre Itumbiara e Rio Verde, devem ficar atentos, pois a partir de abril de 2026 será cobrado pedágio pelo tráfego nas rodovias.

Segundo a Rota Verde Goiás, concessionária responsável pela gestão das vias, serão instalados pelo menos sete pontos de cobrança, com valor médio de R$ 7 para automóveis de passeio.

O modelo escolhido será o Free Flow, tecnologia que substitui as praças de pedágio tradicionais. Pórticos com câmeras registram a placa do veículo, permitindo o tráfego sem interrupções.

O pagamento poderá ser feito de forma eletrônica ou em pontos de apoio. Caso a tarifa não seja quitada em até 30 dias, o motorista estará sujeito a multa e pontuação na CNH.

A empresa informou que condutores que utilizarem as rodovias com frequência terão descontos progressivos. Paralelamente, seguem em execução as obras de recuperação do asfalto e de implantação de áreas de apoio.

O contrato firmado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) prevê 30 anos de concessão, incluindo manutenção, ampliação e modernização da malha rodoviária.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!