Motoristas terão de pagar pedágio em duas importantes rodovias que passam por Goiás; veja valores

Empresa informou que condutores que utilizarem as vias com frequência terão descontos progressivos

Davi Galvão Davi Galvão -
Rodovia
Rodovia em Goiás. (Foto: Silvano Vital/Goinfra)

Motoristas que utilizam a BR-060, no trecho entre Goiânia e Rio Verde, e a BR-452, entre Itumbiara e Rio Verde, devem ficar atentos, pois a partir de abril de 2026 será cobrado pedágio pelo tráfego nas rodovias.

Segundo a Rota Verde Goiás, concessionária responsável pela gestão das vias, serão instalados pelo menos sete pontos de cobrança, com valor médio de R$ 7 para automóveis de passeio.

O modelo escolhido será o Free Flow, tecnologia que substitui as praças de pedágio tradicionais. Pórticos com câmeras registram a placa do veículo, permitindo o tráfego sem interrupções.

O pagamento poderá ser feito de forma eletrônica ou em pontos de apoio. Caso a tarifa não seja quitada em até 30 dias, o motorista estará sujeito a multa e pontuação na CNH.

Leia também

A empresa informou que condutores que utilizarem as rodovias com frequência terão descontos progressivos. Paralelamente, seguem em execução as obras de recuperação do asfalto e de implantação de áreas de apoio.

O contrato firmado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) prevê 30 anos de concessão, incluindo manutenção, ampliação e modernização da malha rodoviária.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias