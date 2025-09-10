Motoristas terão de pagar pedágio em duas importantes rodovias que passam por Goiás; veja valores
Empresa informou que condutores que utilizarem as vias com frequência terão descontos progressivos
Motoristas que utilizam a BR-060, no trecho entre Goiânia e Rio Verde, e a BR-452, entre Itumbiara e Rio Verde, devem ficar atentos, pois a partir de abril de 2026 será cobrado pedágio pelo tráfego nas rodovias.
Segundo a Rota Verde Goiás, concessionária responsável pela gestão das vias, serão instalados pelo menos sete pontos de cobrança, com valor médio de R$ 7 para automóveis de passeio.
O modelo escolhido será o Free Flow, tecnologia que substitui as praças de pedágio tradicionais. Pórticos com câmeras registram a placa do veículo, permitindo o tráfego sem interrupções.
O pagamento poderá ser feito de forma eletrônica ou em pontos de apoio. Caso a tarifa não seja quitada em até 30 dias, o motorista estará sujeito a multa e pontuação na CNH.
A empresa informou que condutores que utilizarem as rodovias com frequência terão descontos progressivos. Paralelamente, seguem em execução as obras de recuperação do asfalto e de implantação de áreas de apoio.
O contrato firmado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) prevê 30 anos de concessão, incluindo manutenção, ampliação e modernização da malha rodoviária.
