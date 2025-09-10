Oportunidade: curso gratuito em uma das carreiras mais promissoras tem vagas abertas em Goiás

Além de Goiânia, Anápolis e Aparecida, vagas estão distribuídas em outras 14 cidades goianas

Paulo Roberto Belém - 10 de setembro de 2025

Formação é destinada a jovens de 8 a 20 anos (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Um curso gratuito em uma das áreas mais promissoras está com inscrições abertas em Goiás. É a formação voltada à introdução à robótica e outras tecnologias, oferecido pelo programa Start, iniciativa do Goiás Social, em parceria com o Instituto Federal de Goiás (IFG).

São 820 vagas distribuídas em 17 cidades goianas, incluindo Goiânia, Aparecida e Anápolis, todas destinadas a estudantes da rede pública ou bolsistas integrais de escolas privadas, com idades entre 8 e 20 anos.

As inscrições podem ser feitas pelo link até o dia 23 de setembro. O processo é gerido pela da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti)

Metade das vagas será destinada prioritariamente para meninas, como forma de estimular a participação feminina nas áreas de tecnologia e inovação, anunciou o estado.

O Programa Start, sigla para Seguir Transformando Através da Robótica e outras Tecnologias, é um projeto criado com o objetivo de democratizar o acesso de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social ao universo da ciência e da tecnologia.

Além da robótica, o programa oferece contato com linguagens de programação, impressão 3D, realidade virtual e inteligência artificial. As aulas serão presenciais e terão início em 1º de outubro.

Em cada cidade serão cinco turmas. Além das três mais populosas, elas estarão presentes em Alto Paraíso, Catalão, Itumbiara, Jaraguá, Jataí, Luziânia, Mambaí, Pirenópolis, Porangatu, Rio Verde, Santo Antônio do Descoberto, Trindade, Uruana e Valparaíso de Goiás.

A seleção seguirá os critérios de idade e gênero, além da ordem de inscrição. A matrícula deverá ser confirmada presencialmente, em sala de aula, entre os dias 25 e 30 de setembro.

