Conheça a cidade mais alta e perigosa do mundo, onde não existe lei, nem oxigênio

Uma comunidade esquecida no coração dos Andes mostra um lugar que desafia limites físicos, sociais e ambientais extremos

Magno Oliver - 11 de setembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Neneqo Fotógrafo/Pexels)

Em meio às montanhas geladas dos Andes, existe um lugar tão extremo que parece impossível para a vida humana. O ar é rarefeito, o frio é muito constante e as condições de sobrevivência beiram o insuportável para o ser humano.

Ainda assim, milhares de pessoas escolheram viver ali em busca de uma promessa: ouro escondido no solo congelado. Esse lugar abriga o povoado de La Rinconada, no Peru, considerada a cidade mais alta do mundo.

Ela fica à mais de 5 mil metros de altitude e obriga seus moradores a enfrentar uma atmosfera com apenas metade do oxigênio disponível ao nível do mar. As temperaturas raramente ultrapassam zero grau, e até as tarefas mais simples se tornam desafiadoras.

A vida no povoado gira em torno somente da mineração. A estimativa é que entre 30 mil e 60 mil pessoas vivam na região, embora os números oficiais sejam menores.

Muitos chegam com o sonho de enriquecer, mas encontram trabalho árduo, longas jornadas em condições precárias e contaminação causada pelo uso de mercúrio para separar o ouro.

Além das dificuldades climáticas, a cidade enfrenta problemas graves de infraestrutura. Não há saneamento básico, rede de esgoto nem água potável em quantidade suficiente.

Isso aumenta os riscos de doenças e contribui para uma expectativa de vida muito baixa, em torno de 30 a 40 anos.

Outro fator marcante é a ausência do Estado. Não existe presença policial efetiva nem leis que funcionem na prática.

O resultado é uma rotina marcada por crimes, violência e domínio de grupos ligados ao garimpo ilegal, o que rendeu ao local a fama de “cidade sem lei”.

Mesmo nesse cenário hostil, a vida segue. Mercados improvisados, festivais e tradições culturais ainda resistem, enquanto os corpos dos moradores se adaptam ao pouco oxigênio.

La Rinconada ficou conhecida como a capital mundial da Síndrome Crônica da Montanha. A fama veio por conta de um distúrbio provocado pela falta de oxigênio que causa tonturas, dores de cabeça, zumbidos, palpitações, insuficiência cardíaca e até morte.

Um estudo de 2020 mostrou que um em cada quatro habitantes de La Rinconada sofre com esse problema da SCM.

