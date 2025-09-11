Jornais e sites pelo mundo repercutem condenação de Jair Bolsonaro

Ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado

Ex-presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Tânia Rego/Agência Brasil/Arquivo)
A maioria dos principais veículos de comunicação estrangeiros repercutem a formação de maioria no Supremo Tribunal Federal pela condenação ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus que compõem o núcleo central da trama golpista.

Veja abaixo o que dizem alguns dos sites internacionais.

EL PAÍS

O jornal espanhol destaca a condenação de Bolsonaro pela “tentativa de golpe contra Lula” na chamada principal de seu site e afirma que o Brasil “dá um passo importante contra a impunidade” no país. Ao classificar de “julgamento politicamente mais significativo do Brasil nos últimos anos”, o veículo contrapôs a decisão tomada apesar “da forte pressão de Donald Trump”.

THE NEW YORK TIMES

O veículo americano aponta a “vasta conspiração” pela qual Bolsonaro foi acusado, e fala em “momento crucial” do julgamento que “testou a maior democracia da América Latina”.

THE GUARDIAN

O veículo britânico aponta que o ex-presidente brasileiro pode enfrentar “pena de prisão de décadas” ao ser condenado por “tentar se agarrar ao poder à força” depois da derrota em 2022. O jornal ainda destaca as ações do “populista de extrema-direita” durante a pandemia e no combate às mudanças climáticas como pontos que o responsabilizaram e, com a condenação, geraram uma “euforia progressista com sua queda”.

BBC

A emissora britânica BBC escreve sobre a condenação pela “conspiração golpista” de Bolsonaro e aponta que o ex-presidente pode enfrentar “décadas de prisão”.

PÚBLICO

Um dos maiores jornais de Portugal, o Público destaca como sua principal manchete a “decisão histórica” que condena Bolsonaro por golpe de Estado. Também pontua, durante o texto, a fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobre conceder indulto ao ex-presidente caso seja eleito para este posto em 2026.

THE WASHINGTON POST

O veículo americano titula a notícia pela “tentativa de golpe e conspiração para assassinato” liderados por Bolsonaro. Ainda destaca, além disso, que o ex-presidente se torna o primeiro “condenado por tentar minar a maior democracia da América Latina”.

LA NACION

O jornal da Argentina pontua a condenação na página principal de seu site como “histórica”, e ainda destaca, ao longo do texto, Bolsonaro como “o grande ausente”, devido ao fato de o ex-presidente não ter comparecido às sessões do julgamento.

CLARÍN

Também argentino, o Clarín destaca as condenações que pesam sobre Bolsonaro, além das discussões acerca da impossibilidade de anistia para os acusados neste caso.

