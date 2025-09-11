Maior incêndio florestal do país é extinto após 33 dias de combate em Goiás

No total, a área queimada chegou a 84.050 hectares, o equivalente a cerca de 84 mil campos de futebol

Incêndio foi o maior da história do país. (Foto: reprodução)
Após mais de um mês de combate intenso, o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás anunciou nesta quinta-feira (11) a extinção do incêndio florestal que atingia as regiões de Nova Roma e Monte Alegre de Goiás.

O fogo, considerado o maior incêndio florestal ativo do país neste ano, começou em quatro focos distintos e se espalhou rapidamente por áreas de relevo acidentado e difícil acesso.

No total, a área queimada chegou a 84.050 hectares – o equivalente a cerca de 84 mil campos de futebol. A extensão é comparável a cidades como Campinas (SP), João Pessoa (PB) e Florianópolis (SC), todas com território semelhante ao da área atingida.

A prioridade máxima foi dada à ocorrência, justamente no período mais crítico da temporada de queimadas, entre agosto e setembro.

Durante os 33 dias de trabalho, cerca de 50 bombeiros se revezaram em campo, com o suporte de brigadistas e equipes técnicas. O combate incluiu ações diretas e indiretas, monitoramento por aeronaves e drones, além da vigilância aérea para evitar novos focos.

As comunidades locais e as prefeituras ofereceram suporte logístico, alimentação e informações estratégicas para facilitar o trabalho das equipes.

Um dos momentos mais delicados ocorreu nas imediações das rodovias GO-241 e GO-112, onde a atuação intensa dos bombeiros impediu que as chamas atravessassem as vias e colocassem outras localidades em risco.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

