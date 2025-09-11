Maior incêndio florestal do país é extinto após 33 dias de combate em Goiás

No total, a área queimada chegou a 84.050 hectares, o equivalente a cerca de 84 mil campos de futebol

Davi Galvão - 11 de setembro de 2025

Incêndio foi o maior da história do país. (Foto: reprodução)

Após mais de um mês de combate intenso, o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás anunciou nesta quinta-feira (11) a extinção do incêndio florestal que atingia as regiões de Nova Roma e Monte Alegre de Goiás.

O fogo, considerado o maior incêndio florestal ativo do país neste ano, começou em quatro focos distintos e se espalhou rapidamente por áreas de relevo acidentado e difícil acesso.

No total, a área queimada chegou a 84.050 hectares – o equivalente a cerca de 84 mil campos de futebol. A extensão é comparável a cidades como Campinas (SP), João Pessoa (PB) e Florianópolis (SC), todas com território semelhante ao da área atingida.

A prioridade máxima foi dada à ocorrência, justamente no período mais crítico da temporada de queimadas, entre agosto e setembro.

Durante os 33 dias de trabalho, cerca de 50 bombeiros se revezaram em campo, com o suporte de brigadistas e equipes técnicas. O combate incluiu ações diretas e indiretas, monitoramento por aeronaves e drones, além da vigilância aérea para evitar novos focos.

As comunidades locais e as prefeituras ofereceram suporte logístico, alimentação e informações estratégicas para facilitar o trabalho das equipes.

Um dos momentos mais delicados ocorreu nas imediações das rodovias GO-241 e GO-112, onde a atuação intensa dos bombeiros impediu que as chamas atravessassem as vias e colocassem outras localidades em risco.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!