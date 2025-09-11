Passageiro de voo para Goiânia flagra deboche de funcionário arremessando caixas da Intelbras
Episódio ocorreu nesta quinta-feira (11), no Aeroporto de Guarulhos
Um passageiro que embarcava em um voo de Guarulhos (SP) para Goiânia, na manhã desta quinta-feira (11), registrou uma cena que o deixou indignado.
Ele flagrou um funcionário arremessando caixas da Intelbras para dentro da aeronave sem qualquer cuidado.
Segundo o relato, ao perceber que estava sendo observado, o funcionário não se intimidou. Pelo contrário, teria passado a agir em tom de deboche, reforçando a falta de zelo com os equipamentos.
Dentro das caixas, conforme apurado pelo passageiro, estavam câmeras da fabricante.
Ele chegou a pesquisar o manual da Intelbras e constatou que a empresa possui regras rígidas de transporte e devolução, justamente para evitar avarias e prejuízos em mercadorias sensíveis.
O cliente relatou ainda que decidiu gravar o momento pela surpresa diante da postura do trabalhador e pela forma como os volumes estavam sendo manuseados, sem seguir os cuidados que a própria empresa determina em seus documentos oficiais.
