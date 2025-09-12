Anápolis recebe evento com campeonato de manobras de bicicleta no parque JK

Haverá espaço para os mais experientes e até para os novos talentos, além de comida, bebidas e música

Anápolis recebe evento com campeonato de manobras de bicicleta no parque JK
Campeonato de BMX irá ocorrer no Parque JK, conhecido como Praia, em Anápolis. (Foto: Divulgação/Wesley Negueba)

Moradores de Anápolis já tem uma opção de lazer no parque, com atração esportiva, para o próximo domingo (14). O Parque JK, será palco de um campeonato de BMX, o Camp BMX prometendo manobras radicais e muita adrenalina.

O evento é organizado pela Crew Grind All Day, um coletivo que tem impulsionado a cena do esporte que inclusive faz parte das disputas que ocorrem nas Olimpíadas.

Haverá espaço para os mais experientes e até para os novos talentos. Estarão em disputa as categorias Profissional, Amador, Iniciante e Feminina, garantindo espaço para todos os níveis de habilidade.

A programação terá início às 9h, com o evento se estendendo até as 18h. As disputas, no entanto, começarão a partir das 14h, concentrando a emoção para o período da tarde.

Atletas de renome no cenário do BMX nacional já confirmaram presença, elevando o nível da competição. Nomes como Alan Mendes (@alanmendsbmx), Wesley Negueba (@wesley_negueba) e Marcos Bmxer (@marcssbmxer), além de vários outros, são esperados para abrilhantar o evento com manobras e performances.

Campeonato acontecerá no domingo (14). (Foto: Divulgação)

Para os interessados em participar do campeonato, a inscrição tem o valor de R$ 30 e pode ser realizada de forma prática através deste link. Além das competições, o evento oferecerá estrutura de apoio aos participantes e ao público, com venda de bebidas e comidas no local.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

