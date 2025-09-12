Conheça o paraíso que abriga águas cristalinas e cachoeiras de borda infinita em Goiás
Encanto não está apenas em águas ou cachoeiras, mas na sensação de se deslocar entre limites de estado, ecossistemas, pessoas
No extremo Norte de Goiás, bem na borda com Tocantins, existe uma região cuja grandiosidade se revela aos poucos: Cavalcante, município com 9.583 habitantes segundo o Censo de 2022 do IBGE, com densidade demográfica de apenas 1,38 habitantes por km².
Essa escassez de gente contrasta com a fartura de natureza. Área territorial oficial de 6.948,78 km².
Ali, entre serras, chapadas e tradições quilombolas, encontra-se o Complexo Águas Lindas e Canjica, recém-inaugurado como atrativo turístico em 2020, ainda pouco conhecido fora dos círculos que buscam o “além do óbvio”.
Segundo a Prefeitura de Cavalcante, o local destaca-se por suas águas cristalinas, poços de borda infinita, piscinas naturais em tonalidades que variam do azul ao verde-esmeralda e cachoeiras que despontam em formações rochosas antigas.
O Complexo situa-se em zona rural de Paranã, no Tocantins, mas o acesso é possível também a partir de Cavalcante, Goiás: são cerca de 74 km de estrada de chão partindo de Cavalcante ou 114 km a partir de Paranã.
A trilha principal tem aproximadamente 9 km, em circuito que cruza rios, cânions e cachoeiras.
O trajeto exige preparo, mas entrega vistas memoráveis: Poço Águas Lindas, Poço Encanto, Poço Esmeralda, Piscina dos Cânions, a famosa cachoeira da Borda Infinita e, no setor Canjica, o Poço dos Buritis/Pedras e a Cachoeira do Canjica.
Mais do que trilhas e quedas d’água, Cavalcante guarda rostos e histórias: 57% da sua população se autodeclara quilombola, a maior proporção entre as cidades goianas no entorno do Distrito Federal, segundo dados do IBGE.
Isso traz não só diversidade cultural, mas também um olhar de cuidado com a natureza, já que essas comunidades mantêm práticas tradicionais ligadas ao território.
Para quem vai, vale planejar: usar guia credenciado é obrigatório; sair cedo para aproveitar as luzes matinais; vestir equipamento adequado (calçado firme para trilha, levar protetor solar, repelente); garantir água e lanches, já que a infraestrutura é rústica.
Segundo a fonte oficial do atrativo, a entrada custa cerca de R$ 80,00, com possibilidade de meia-entrada ou isenção para crianças menores de 10 anos.
O encanto não está apenas em águas ou cachoeiras, mas na sensação de se deslocar entre limites de estado, ecossistemas, pessoas.
No Complexo Águas Lindas e Canjica, Goiás se aproxima de Tocantins, o cerrado se encontra com rios e o visitante percebe o quanto há além das paisagens já postadas.
É lugar para quem quer ouvir água, ver horizonte, desbravar silêncio, um dos paraísos escondidos na Chapada dos Veadeiros que vale a descoberta.
