Conheça o paraíso que abriga águas cristalinas e cachoeiras de borda infinita em Goiás

Encanto não está apenas em águas ou cachoeiras, mas na sensação de se deslocar entre limites de estado, ecossistemas, pessoas

Anna Júlia Steckelberg -
Complexo Águas Lindas e Canjica
(Foto: Redes sociais)

No extremo Norte de Goiás, bem na borda com Tocantins, existe uma região cuja grandiosidade se revela aos poucos: Cavalcante, município com 9.583 habitantes segundo o Censo de 2022 do IBGE, com densidade demográfica de apenas 1,38 habitantes por km².

Essa escassez de gente contrasta com a fartura de natureza. Área territorial oficial de 6.948,78 km².

Ali, entre serras, chapadas e tradições quilombolas, encontra-se o Complexo Águas Lindas e Canjica, recém-inaugurado como atrativo turístico em 2020, ainda pouco conhecido fora dos círculos que buscam o “além do óbvio”.

Segundo a Prefeitura de Cavalcante, o local destaca-se por suas águas cristalinas, poços de borda infinita, piscinas naturais em tonalidades que variam do azul ao verde-esmeralda e cachoeiras que despontam em formações rochosas antigas.

O Complexo situa-se em zona rural de Paranã, no Tocantins, mas o acesso é possível também a partir de Cavalcante, Goiás: são cerca de 74 km de estrada de chão partindo de Cavalcante ou 114 km a partir de Paranã.

 

A trilha principal tem aproximadamente 9 km, em circuito que cruza rios, cânions e cachoeiras.

O trajeto exige preparo, mas entrega vistas memoráveis: Poço Águas Lindas, Poço Encanto, Poço Esmeralda, Piscina dos Cânions, a famosa cachoeira da Borda Infinita e, no setor Canjica, o Poço dos Buritis/Pedras e a Cachoeira do Canjica.

Mais do que trilhas e quedas d’água, Cavalcante guarda rostos e histórias: 57% da sua população se autodeclara quilombola, a maior proporção entre as cidades goianas no entorno do Distrito Federal, segundo dados do IBGE.

Isso traz não só diversidade cultural, mas também um olhar de cuidado com a natureza, já que essas comunidades mantêm práticas tradicionais ligadas ao território.

Para quem vai, vale planejar: usar guia credenciado é obrigatório; sair cedo para aproveitar as luzes matinais; vestir equipamento adequado (calçado firme para trilha, levar protetor solar, repelente); garantir água e lanches, já que a infraestrutura é rústica.

Segundo a fonte oficial do atrativo, a entrada custa cerca de R$ 80,00, com possibilidade de meia-entrada ou isenção para crianças menores de 10 anos.

O encanto não está apenas em águas ou cachoeiras, mas na sensação de se deslocar entre limites de estado, ecossistemas, pessoas.

No Complexo Águas Lindas e Canjica, Goiás se aproxima de Tocantins, o cerrado se encontra com rios e o visitante percebe o quanto há além das paisagens já postadas.

É lugar para quem quer ouvir água, ver horizonte, desbravar silêncio, um dos paraísos escondidos na Chapada dos Veadeiros que vale a descoberta.

Anna Júlia Steckelberg

Anna Júlia Steckelberg

Jornalista formada pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com Portal 6 desde 2021.

