Filme dirigido por cineasta anapolino e gravado na Chapada dos Veadeiros concorre a vaga no Oscar

Oeste Outra Vez aparece na lista divulgada pela Academia Brasileira de Cinema, que escolherá quem representa o Brasil

Natália Sezil - 17 de agosto de 2025

Oeste Outra Vez é protagonizado por Ângelo Antônio e Babu Santana. (Foto: Divulgação/O2 Play)

Escrito e dirigido por um cineasta anapolino, o filme “Oeste Outra Vez” está concorrendo a uma vaga no Oscar 2026. A lista das produções inscritas para representar o Brasil na competição foi divulgada pela Academia Brasileira de Cinema na última semana.

Assinado por Erico Rassi, o longa tem raízes profundamente goianas: foi filmado na Chapada dos Veadeiros, tendo São João da Aliança como cenário principal, e leva às telonas justamente o sertão de Goiás.

A produção conta com um elenco de destaque: os nomes incluem Ângelo Antônio, Rodger Rogério, Babu Santana, Adanilo Reis, com participação especial de Antônio Pitanga. O resultado final coleciona premiações.

“Oeste Outra Vez” foi o grande vencedor da mostra competitiva do 52º Festival Internacional de Cinema de Gramado, onde conseguiu as estatuetas por Melhor filme, Melhor fotografia (André Carvalheira) e Melhor ator coadjuvante (Rodger Rogério).

Em terras goianas, a estreia do longa-metragem foi realizada no Cine Prime – que vem se destacando no fomento à democratização do cinema em Anápolis.

A história acompanha Totó e Durval, dois homens brutos que são abandonados pela mesma mulher, “não conseguem lidar com suas fragilidades” e se voltam violentamente um contra o outro.

Inscrição ainda não garante a vaga

Apesar da conquista, “Oeste Outra Vez” ainda não tem um lugar garantido na disputa. A relação divulgada pela Academia exibe os 16 filmes que se inscreveram, mas apenas seis deles irão compor uma pré-lista.

Essa nova listagem será divulgada no dia 08 de setembro, mostrando as obras selecionadas para a “primeira fase”. Uma semana depois, no dia 15 do mesmo mês, a comissão anunciará o representante do Brasil no Oscar 2026.

Cada país pode enviar apenas uma obra por ano para a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, que define quais obras e quais países concorrem a melhor filme internacional.

Veja todos os inscritos:

“A melhor mãe do mundo”, de Anna Muylaert;

“A praia do fim do mundo”, de Petrus Cariry;

“Baby”, de Marcelo Caetano;

“Homem com H”, de Esmir Filho;

“Kasa branca”, de Luciano Vidigal;

“Malu”, de Pedro Freire;

“Manas”, de Marianna Brennand;

“Milton Bituca Nascimento”, de Flavia Moraes;

“O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho;

“O filho de mil homens”, de Daniel Rezende;

“O último azul”, de Gabriel Mascaro;

“Oeste outra vez”, de Erico Rassi;

“Os enforcados”, de Fernando Coimbra;

“Retrato de um certo oriente”, de Marcelo Gomes;

“Um lobo entre os cisnes”, de Marcos Schechtman e Helena Varvaki;

“Vitória”, de Andrucha Waddington.

