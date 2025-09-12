Empresária de Anápolis engravida com DIU e descobre dispositivo preso no intestino anos depois

História impressionou e virou destaque na televisão

Da Redação - 12 de setembro de 2025

Empresária Lara Oliveira compartilhou o caso. (Foto: Reprodução)

A empresária Lara Oliveira, moradora de Anápolis, viveu uma situação incomum. A administradora engravidou do terceiro filho mesmo após ter colocado o Dispositivo Intrauterino (DIU), método contraceptivo usado para evitar a gestação.

Lara contou à TV Anhanguera que, ao descobrir a gravidez, pensou que tivesse expelido o dispositivo. No entanto, três anos depois, descobriu que o DIU estava em seu intestino, representando riscos à saúde.

Segundo a empresária, tudo começou após o nascimento do segundo filho, quando decidiu colocar um DIU de cobre.

“Com 11 meses que eu estava com ele, passei mal, com sintomas de gravidez. Fiz o teste e deu positivo. Os médicos não encontraram o DIU e disseram que eu poderia ter expelido”, relembrou.

Depois do nascimento do caçula José, hoje com 3 anos, a administradora voltou a sentir dores na coluna e realizou um raio-x.

O exame revelou que o dispositivo havia perfurado o intestino. Lara então precisou passar por cirurgia para retirar o objeto. O procedimento foi bem-sucedido.

Apesar dos sustos, a gestação correu normalmente. “Deus cuidou da gravidez. O José é um presente, a alegria da casa”, disse ela, que também é mãe de Paulo, de 7 anos, e João, de 5.

Explicação médica

A ginecologista Juliana Cardoso explicou que, em casos raros, o útero pode expulsar o DIU.

“O útero faz algumas contrações e leva esse dispositivo para fora, caindo na cavidade abdominal. Como defesa, o organismo levou o DIU para esse lugar”, afirmou.

Ela reforçou ainda a importância de procurar um profissional habilitado para o procedimento e manter acompanhamento anual com ultrassonografia.

