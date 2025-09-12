Governo de Goiás convoca moradores para participar do sorteio de R$ 200 mil

Cadastro feito até domingo (14) dá direito a um bilhete eletrônico para o sorteio ainda de setembro

Da Redação - 12 de setembro de 2025

Consumidores que ainda não participam da Nota Fiscal Goiana têm até domingo (14) para se inscrever no programa e concorrer já ao sorteio de setembro. A 106ª premiação será realizada no dia 25, na sede da Secretaria da Economia.

A inscrição é simples e gratuita, feita no menu “Cadastre-se” do site www.goias.gov.br/nfgoiana.

Basta informar CPF, data de nascimento e nome da mãe. Depois, o sistema solicita dados complementares como e-mail, telefone, endereço e a criação de uma senha.

Com o cadastro ativo, o consumidor passa a participar automaticamente dos sorteios mensais de prêmios em dinheiro, sempre que informar o CPF na nota fiscal.

O cadastro feito até domingo dá direito a um bilhete eletrônico para o sorteio ainda de setembro.

Quem já solicita CPF na nota desde o início do programa terá esses documentos considerados na atual premiação. A cada R$ 100 em compras registradas com CPF, o participante acumula um bilhete eletrônico para concorrer.

“Para quem já é inscrito, é importante manter os dados atualizados e consultar regularmente o site do programa para conferir os nomes dos ganhadores no menu Sorteios”, ressaltou o coordenador da Nota Goiana, Leonardo Vieira de Paula.

Prêmios em dinheiro

Todos os meses, a Nota Goiana distribui R$ 200 mil em prêmios para 158 consumidores. O destaque é o prêmio principal de R$ 50 mil para um único ganhador.

Além dele, são sorteados três prêmios de R$ 10 mil, quatro de R$ 5 mil, 50 de R$ 1 mil e outros 100 de R$ 500 (valores brutos antes da incidência do Imposto de Renda).

Quem participa do programa ainda pode alcançar até 10% de desconto no valor do IPVA.

