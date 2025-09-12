Governo de Goiás convoca moradores para participar do sorteio de R$ 200 mil
Cadastro feito até domingo (14) dá direito a um bilhete eletrônico para o sorteio ainda de setembro
Consumidores que ainda não participam da Nota Fiscal Goiana têm até domingo (14) para se inscrever no programa e concorrer já ao sorteio de setembro. A 106ª premiação será realizada no dia 25, na sede da Secretaria da Economia.
A inscrição é simples e gratuita, feita no menu “Cadastre-se” do site www.goias.gov.br/nfgoiana.
Basta informar CPF, data de nascimento e nome da mãe. Depois, o sistema solicita dados complementares como e-mail, telefone, endereço e a criação de uma senha.
Com o cadastro ativo, o consumidor passa a participar automaticamente dos sorteios mensais de prêmios em dinheiro, sempre que informar o CPF na nota fiscal.
O cadastro feito até domingo dá direito a um bilhete eletrônico para o sorteio ainda de setembro.
Quem já solicita CPF na nota desde o início do programa terá esses documentos considerados na atual premiação. A cada R$ 100 em compras registradas com CPF, o participante acumula um bilhete eletrônico para concorrer.
Leia também
- Jovem é preso após agredir companheira e sogro chamar a polícia, em Anápolis
- Próxima aposta da Caoa Chery para a linha Tiggo é flagrada em Anápolis
- Passageiro de voo para Goiânia flagra deboche de funcionário arremessando caixas da Intelbras
- Motociclista é levada ao Heana com fortes dores na coluna após sofrer “fechada” no trânsito de Anápolis
“Para quem já é inscrito, é importante manter os dados atualizados e consultar regularmente o site do programa para conferir os nomes dos ganhadores no menu Sorteios”, ressaltou o coordenador da Nota Goiana, Leonardo Vieira de Paula.
Prêmios em dinheiro
Todos os meses, a Nota Goiana distribui R$ 200 mil em prêmios para 158 consumidores. O destaque é o prêmio principal de R$ 50 mil para um único ganhador.
Além dele, são sorteados três prêmios de R$ 10 mil, quatro de R$ 5 mil, 50 de R$ 1 mil e outros 100 de R$ 500 (valores brutos antes da incidência do Imposto de Renda).
Quem participa do programa ainda pode alcançar até 10% de desconto no valor do IPVA.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás.