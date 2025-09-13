Conheça o refúgio que surpreende quem se arrisca além do óbvio em Goiás

Não apenas o banho nas águas cristalinas, mas um passeio pelas entranhas do Cerrado, pelos cânions e poços

Anna Júlia Steckelberg Anna Júlia Steckelberg -
Complexo Águas Lindas e Canjica
(Foto: Redes sociais)

Há regiões que guardam encantos silenciosos, quase secretos, que só se revelam a quem se aventura um pouco além do roteiro mais conhecido, e o Complexo Águas Lindas e Canjica, em Cavalcante (GO), é um desses lugares.

Segundo a Goiás Turismo, esse atrativo oferece uma alternativa refrescante e pouco explorada perto da famosa Cachoeira da Santa Bárbara, com águas claras, formações rochosas milenares e uma paisagem que combina aventura e contemplação.

Cavalcante, localizado no Nordeste de Goiás, tem cerca de 9.583 habitantes conforme o Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e sua densidade demográfica é baixa, algo como 1,38 habitantes/km².

Essa pequena população coexiste com ecossistemas amplios, comunidades tradicionais (como os Kalunga), cavernas, rios e cachoeiras que reforçam sua vocação para o ecoturismo.

Muito mais que Cachoeira da Santa Bárbara: conheça um paraíso escondido em Cavalcante

Para chegar ao Complexo, é preciso disposição: cerca de 75 km de estrada de terra a partir de Cavalcante, e uma trilha de aproximadamente 5,5 km, de nível moderado a difícil em alguns trechos.

O esforço, porém, rende recompensas visuais: o visitante encontra Poço das Pedras, um refúgio isolado onde uma mini cachoeira complementa a piscina natural; em seguida, o Poço das Águas Lindas, cujas águas azul-esverdeadas são tão limpas que é engano pensar que o poço é raso, é profundo.

 

Ver esta publicação no Instagram

 

Uma publicação partilhada por Emily Caroline (@cre.guia)

Outro destaque é o Cânion das Águas Lindas, um impressionante corredor de rochas por onde passa o rio; ao longo dele há vários poços, quedas de água e a já famosa piscina de borda infinita, com vista para paisagens que parecem pintadas à mão.

Leia também

A Cachoeira do Canjica completa o circuito, com queda vistosa e cenário que encanta ao final da trilha.

O local não é completamente estruturado: como mostram relatos de visitantes, a infraestrutura ainda é rústica, exigindo trazer água, lanche, equipamento adequado e preparo para o calor e para os trechos de sol a pino.

A visita exige guia credenciado, o que contribui também para preservar o ambiente, educar visitantes e evitar danos à natureza.

Culturalmente, Cavalcante destaca-se também por outro dado oficial: segundo o IBGE, é o município de Goiás com maior proporção de pessoas quilombolas, 57% de sua população autodeclarada como tal.

Esse fato traz à paisagem dos atrativos naturais uma camada extra de significado, cada rio, cada trilha, cada mirante está em um território habitado por história, resistência e tradição.

Se você vai visitar Cavalcante, este complexo oferece uma experiência mais completa: não apenas o banho nas águas cristalinas, mas um passeio pelas entranhas do Cerrado, pelos cânions, poços e pela convivência com a natureza quase intocada.

Muito mais do que Santa Bárbara, não para substituir, mas para somar: um paraíso escondido esperando por quem se permite sair do topo da lista e mergulhar no desconhecido.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!

Anna Júlia Steckelberg

Anna Júlia Steckelberg

Jornalista formada pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com Portal 6 desde 2021.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias