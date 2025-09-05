Conheça a “Capital das Cachoeiras” em Goiás que impressionou até mesmo Ana Maria Braga
Cidade surpreende pelas formações rochosas, cenário pacato e mais de 40 quedas d'água catalogadas
“Parece um lugar do sonho”. Foi assim que Ana Maria Braga descreveu a cidade de Caiapônia, a 330 km de Goiânia, durante o programa Mais Você exibido no último dia 04.
Imagens aéreas dos morros, cachoeiras e cenários naturais deslumbrantes do município ganharam destaque logo na abertura. A cidade foi chamada pela apresentadora de “spa da natureza”.
O elogio não é à toa. Terceiro maior município goiano em extensão territorial, Caiapônia é conhecida como a “Capital das Cachoeiras” – um título oficializado pelo Governo de Goiás em agosto de 2023.
São mais de 40 quedas d’água catalogadas no “paraíso natural”, como a Cachoeira da Samambaia e a Cachoeira Santa Helena. Com pouco mais de 16 mil habitantes, a cidade oferece um ambiente pacato recheado de paisagens.
As piscinas naturais e trilhas também ganham destaque, além dos relevos diferentes que proporcionam uma visão única. O Morro do Gigante é exemplo dessas formações rochosas.
