Conheça a “Capital das Cachoeiras” em Goiás que impressionou até mesmo Ana Maria Braga

Cidade surpreende pelas formações rochosas, cenário pacato e mais de 40 quedas d'água catalogadas

Natália Sezil - 05 de setembro de 2025

Cachoeira em Caiapônia, no Sudoeste de Goiás. (Foto: Captura/Youtube)

“Parece um lugar do sonho”. Foi assim que Ana Maria Braga descreveu a cidade de Caiapônia, a 330 km de Goiânia, durante o programa Mais Você exibido no último dia 04.

Imagens aéreas dos morros, cachoeiras e cenários naturais deslumbrantes do município ganharam destaque logo na abertura. A cidade foi chamada pela apresentadora de “spa da natureza”.

O elogio não é à toa. Terceiro maior município goiano em extensão territorial, Caiapônia é conhecida como a “Capital das Cachoeiras” – um título oficializado pelo Governo de Goiás em agosto de 2023.

São mais de 40 quedas d’água catalogadas no “paraíso natural”, como a Cachoeira da Samambaia e a Cachoeira Santa Helena. Com pouco mais de 16 mil habitantes, a cidade oferece um ambiente pacato recheado de paisagens.

As piscinas naturais e trilhas também ganham destaque, além dos relevos diferentes que proporcionam uma visão única. O Morro do Gigante é exemplo dessas formações rochosas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!