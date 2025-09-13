IFG abre vagas para cursinho pré-vestibular gratuito em Anápolis

Oportunidades são voltadas para quem deseja se preparar para vestibulares e para o Enem

Da Redação - 13 de setembro de 2025

Fachada do Campus IFG Anápolis. (Foto: Divulgação)

O Instituto Federal de Goiás (IFG) – Câmpus Anápolis abriu inscrições para a 3ª edição do Cursinho Pré-Vestibular/Enem Movimento Educação Livre.

A iniciativa faz parte das ações de extensão do câmpus e vai oferecer 48 vagas gratuitas destinadas a jovens e adultos interessados em se preparar para vestibulares e para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As inscrições podem ser feitas entre os dias 09 e 15 de setembro, exclusivamente por meio de formulário online disponível no site do IFG Anápolis.

Público-alvo e distribuição das vagas

O projeto tem como objetivo democratizar o acesso ao conhecimento e promover a igualdade de oportunidades educacionais.

As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

•20% para estudantes do IFG (nível médio-técnico e EJA);

•40% para alunos de escolas públicas que estejam cursando o Ensino Médio;

•40% para a comunidade em geral.

Seleção e matrículas

A seleção será feita por sorteio, com divulgação da lista de classificados e de espera no dia 16 de setembro, no site do IFG Anápolis.

Os selecionados deverão efetivar a matrícula entre os dias 17 e 19 de setembro de 2025, na Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (GEPEX) do câmpus, sala S-301, no horário das 09h às 19h.

As aulas começam em 22 de setembro e seguem até 9 de dezembro de 2025, totalizando 280 horas de carga horária.

Cronograma

•Inscrições: 09 a 15/09/2025 – formulário online

•Divulgação dos selecionados: 16/09/2025

•Matrículas: 17 a 19/09/2025, na GEPEX (sala S-301), das 09h às 19h

•Início das aulas: 22/09/2025

•Término: 09/12/2025

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital completo no site oficial do IFG Anápolis.