IFG abre vagas para cursinho pré-vestibular gratuito em Anápolis

O Instituto Federal de Goiás (IFG) – Câmpus Anápolis abriu inscrições para a 3ª edição do Cursinho Pré-Vestibular/Enem Movimento Educação Livre.
A iniciativa faz parte das ações de extensão do câmpus e vai oferecer 48 vagas gratuitas destinadas a jovens e adultos interessados em se preparar para vestibulares e para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
As inscrições podem ser feitas entre os dias 09 e 15 de setembro, exclusivamente por meio de formulário online disponível no site do IFG Anápolis.
Público-alvo e distribuição das vagas
O projeto tem como objetivo democratizar o acesso ao conhecimento e promover a igualdade de oportunidades educacionais.
As vagas serão distribuídas da seguinte forma:
•20% para estudantes do IFG (nível médio-técnico e EJA);
•40% para alunos de escolas públicas que estejam cursando o Ensino Médio;
•40% para a comunidade em geral.
Seleção e matrículas
A seleção será feita por sorteio, com divulgação da lista de classificados e de espera no dia 16 de setembro, no site do IFG Anápolis.
Os selecionados deverão efetivar a matrícula entre os dias 17 e 19 de setembro de 2025, na Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (GEPEX) do câmpus, sala S-301, no horário das 09h às 19h.
As aulas começam em 22 de setembro e seguem até 9 de dezembro de 2025, totalizando 280 horas de carga horária.
Cronograma
•Inscrições: 09 a 15/09/2025 – formulário online
•Divulgação dos selecionados: 16/09/2025
•Matrículas: 17 a 19/09/2025, na GEPEX (sala S-301), das 09h às 19h
•Início das aulas: 22/09/2025
•Término: 09/12/2025
Para mais informações, os interessados podem consultar o edital completo no site oficial do IFG Anápolis.
