Piscineiro de Goiânia se torna herói ao reanimar cachorro cego que se afogava
História de coragem e sensibilidade emocionou os tutores do cãozinho, que já estava desacordado quando foi retirado da água
O que era para ser apenas mais um dia de trabalho virou um ato de heroísmo em Goiânia.
O piscineiro Vinicius Orlando, de 38 anos, chegou à casa de um cliente e se deparou com uma cena desesperadora: Choquito, o cachorro da família, havia caído na piscina e já não reagia.
Sem perder tempo, Vinicius mergulhou para resgatar o animal.
Ao tirá-lo da água, percebeu que ele não respirava e iniciou manobras de massagem até que o cãozinho voltou a dar sinais de vida.
“Foram minutos de aflição, mas quando ele tossiu e respirou de novo, senti um alívio indescritível”, contou.
O tutor do cachorro, Danilo Soares, disse que a família acreditava que não veria mais o animal com vida.
“Pensamos que ele tinha morrido. Quando cheguei em casa e o vi consciente, foi como um milagre”, relatou.
Choquito, que é idoso e perdeu a visão por complicações de saúde, ficou mais de meia hora se debatendo antes de afundar.
O veterinário chamado após o resgate constatou que não havia água nos pulmões e que o cão estava bem. Pouco tempo depois, ele já se comportava como se nada tivesse acontecido.
Para os tutores, o gesto do piscineiro foi determinante. “Ele salvou um membro da família”, disse Danilo.
