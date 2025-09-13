Veja as imagens do incêndio que destruiu residência em Caldas Novas

Fogo atingiu um barraco de três cômodos e consumiu todos os pertences do morador

Da Redação - 13 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um incêndio destruiu uma residência no Bairro Recanto dos Amigos, em Caldas Novas, neste sábado (13). A ocorrência foi registrada pelo 9º Batalhão por volta das 14h30.

O fogo começou em um barraco de três cômodos, localizado na lateral do imóvel principal.

O proprietário ainda tentou conter as chamas com uma mangueira ligada a um poço artesiano, mas não conseguiu evitar que o local fosse consumido.

As equipes da ASA-190 e do ABT-38 foram acionadas.

Primeiro, os bombeiros utilizaram a mangueira improvisada para apagar os focos visíveis. Depois, entraram no imóvel com o mangotinho para realizar o rescaldo.

Todos os cômodos do barraco foram atingidos, e o morador perdeu documentos pessoais, roupas, cama, sofá, geladeira e um aparelho de ar condicionado.

Apesar da destruição, o fogo não alcançou a casa principal, que fica a pouco mais de um metro de distância.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!