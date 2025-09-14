Meteorologia aponta quando deve voltar a chover em Goiânia e Anápolis

Climatempo adianta como serão os próximos dias e dá a notícia que os moradores das duas cidades querem saber

Paulo Roberto Belém - 14 de setembro de 2025

Previsão de chuva para Goiânia e Anápolis é animadora. (Foto: Reprodução)

As duas primeiras dezenas do mês de setembro têm sido para os moradores de Goiânia e Anápolis de muito sol e calor. Mas a boa notícia é que a meteorologia já indica quando voltará a chover nas duas cidades.

Segundo o Climatempo, a partir dessa semana até a próxima, apesar de quentes, os dias serão nublados em boa parte dos períodos de cada um, mas sem a possibilidade de chover, pelo menos, entre a segunda (15) e o domingo (21).

Entretanto, para a capital, nos dias 22 e 23, existe a chance de chover, com possibilidade de 31 e 40%, respectivamente. Em relação aos índices, são de 0,03 e 19,9 mm também respectivamente, aponta a meteorologia.

Por fim, no dia 26 de setembro, existe a probabilidade de 46% de que chova. No entanto, o volume deve ser baixo, com apenas 01 mm.

Agora, para Anápolis, a chuva deve cair em dois dias alternados. Na terça (23), a previsão aponta a chance de 42% e índice de 8 mm. Já na sexta (26), a possibilidade de chover aumenta para 46%, com o volume previsto de 3,1 mm.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!