Meteorologia aponta quando deve voltar a chover em Goiânia e Anápolis
Climatempo adianta como serão os próximos dias e dá a notícia que os moradores das duas cidades querem saber
As duas primeiras dezenas do mês de setembro têm sido para os moradores de Goiânia e Anápolis de muito sol e calor. Mas a boa notícia é que a meteorologia já indica quando voltará a chover nas duas cidades.
Segundo o Climatempo, a partir dessa semana até a próxima, apesar de quentes, os dias serão nublados em boa parte dos períodos de cada um, mas sem a possibilidade de chover, pelo menos, entre a segunda (15) e o domingo (21).
Entretanto, para a capital, nos dias 22 e 23, existe a chance de chover, com possibilidade de 31 e 40%, respectivamente. Em relação aos índices, são de 0,03 e 19,9 mm também respectivamente, aponta a meteorologia.
Por fim, no dia 26 de setembro, existe a probabilidade de 46% de que chova. No entanto, o volume deve ser baixo, com apenas 01 mm.
Agora, para Anápolis, a chuva deve cair em dois dias alternados. Na terça (23), a previsão aponta a chance de 42% e índice de 8 mm. Já na sexta (26), a possibilidade de chover aumenta para 46%, com o volume previsto de 3,1 mm.
Leia também
- Rússia testa míssil hipersônico, e Ucrânia faz mega-ataque
- Dezenas de bairros devem ficar sem água em Anápolis nesta segunda-feira (15); veja lista
- Apostador de Goiânia garante prêmio após acertar dezenas em Mega-Sena milionária
- Meteorologia: frente fria pode derrubar temperaturas em Goiás, com municípios chegando a 6 °C
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!