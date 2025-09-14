O que já se sabe sobre morte brutal de jovem baiana assassinada em Rio Verde

Polícia Civil deu detalhes sobre o crime e revelou detalhe sobre como o suspeito agia para não ser percebido como ameaça

Paulo Roberto Belém - 14 de setembro de 2025

Suspeito surpreendeu jovem enquanto ela ia para o trabalho. (Foto: Reprodução)

O que era para ser um dia normal de trabalho para um jovem, de 26 anos, em Rio Verde, na última quinta-feira (11), acabou em um crime brutal, quando ela foi morta por um homem, de 33 anos.

Natural da Bahia, Elisângela Silva de Souza foi surpreendida pelo suspeito, Rildo Soares dos Santos, por volta das 04h da manhã daquele dia.

Imagens da TV Anhanguera mostram o homem vestido com um uniforme verde, caminhando com ela pelo braço, supostamente após ter anunciado o assalto, a levando para um lote baldio.

Conforme é observado no vídeo, ele sai de lá cerca de meia hora depois com a bolsa da jovem. Ela foi encontrada morta pela Polícia Civil (PC) no dia seguinte e quando a perícia era realizada no local, o suspeito apareceu andando próximo, tranquilamente.

Reconhecido por populares, ele foi perseguido e preso pela corporação.

Em entrevista ao G1, o delegado responsável pelo caso, Adelson Candeo Junior, disse que, a princípio, o suspeito deve responder pelos crimes de feminicídio, latrocínio e ocultação de cadáver contra Elisângela.

Também será investigado se Rildo teria cometido violência sexual contra a jovem, o que o delegado avalia que provavelmente ocorreu.

O mesmo suspeito também responderá pelo roubo e morte de outra vítima, registrado no último domingo (07).

Ainda ao G1, o delegado apontou que detalhe que pode ter contribuído para o homem não ser percebido como uma ameaça.

“O uniforme era usado sempre na prática dos crimes, tanto no latrocínio quanto no feminicídio. Era uma forma de facilitar a abordagem da vítima, andar de madrugada pelas ruas e evitar uma eventual abordagem da polícia”, contou.

Segundo o delegado, o suspeito já passou por audiência de custódia e está preso na Casa de Prisão Provisória (CPP) de Rio Verde de forma preventiva. A corporação também citou que Rildo é natural da Bahia, mas que isso não tem nenhuma relação com o caso.

