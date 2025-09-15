Foto flagra estrela que representa Goiás na bandeira do Brasil bem no topo do Oscar Niemeyer
Momento foi registrado de forma espontânea durante um encontro de amantes da astronomia, em Goiânia
Há certas fotos que dão orgulho para qualquer apaixonado por fotografia, especialmente ao retratar momentos tão simbólicos e únicos que é difícil até acreditar que realmente aconteceram.
Este foi o caso do registro feito pelo astrônomo Pedro Cunha, em Goiânia, que capturou o exato instante no qual a estrela que representa o estado de Goiás na bandeira nacional do país se alinhou perfeitamente com o ponto mais alto da pirâmide vermelha do Centro Cultural Oscar Niemeyer (Ccon).
Embora a imagem tenha viralizado recentemente, vale destacar que a foto não foi tirada recentemente, mas sim em 2019, como apontado pelo G1, que noticiou o fato em primeira mão. Porém, a imagem voltou a viralizar após o clique ter sido compartilhado nas redes do clube de astronomia Plêiades do Sul.
Foi justamente em um encontro do clube, composto por amentes de astronomia, que as “estrelas se alinharam” para proporcionar o momento.
Aos que não sabem, a estrela Canopus é simbolo de Goiás e representa o estado na bandeira do Brasil, trazendo um simbolismo ainda maior ao registro ao se alinhar perfeitamente com o pico do Ccon, um dos marcos mais importantes da capital.
Segundo Pedro, a foto também aconteceu de forma espontânea. O céu estava particularmente bonito na noite em questão e, como estava com a câmera na mão, não perdeu a oportunidade ao notar a posição da estrela.
