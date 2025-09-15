Semana começa com mais de 2 mil vagas de emprego em Aparecida de Goiânia

Interessados podem optar pela incrição presencial ou realizar todo o processo por meio dos canais digitais

Davi Galvão - 15 de setembro de 2025

Imagem ilustrativa de carteira de trabalho (Foto: Reprodução/ Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria do Trabalho, está disponibilizando nesta semana 2.187 vagas de emprego no município.

As oportunidades são ofertadas por empresas locais que utilizam o Sistema Municipal de Emprego (Sime) como canal oficial para divulgar suas demandas e recrutar profissionais qualificados.

As vagas são atualizadas diariamente na página da Secretaria no portal da Prefeitura, e os interessados podem tirar dúvidas também pelo telefone (62) 99194-3491.

Entre os cargos em destaque estão: 460 vagas para operador de telemarketing, 315 para repositor de mercadorias, 240 para auxiliar de logística, 179 para auxiliar de produção, 73 para ajudante de motorista, 70 para auxiliar de serviços gerais e 56 para operador de empilhadeira.

Outras oportunidades incluem 50 vagas para auxiliar de reposição logística, 50 para caminhoneiro autônomo em rotas regionais e internacionais, 50 para motorista, 50 para supervisor de logística e 44 para ajudante de carga e descarga.

Além disso, há 40 vagas para servente de obras, 20 para atendente de loja, 20 para costureira em geral, 20 para vendedor de loja, 10 para camareira, 10 para motorista de ônibus rodoviário e outras 10 para servente de obras.

Para facilitar o acesso às oportunidades, a Prefeitura implantou um serviço digital gratuito em que o trabalhador pode se cadastrar online pelo site webio.aparecida.go.gov.br.

Após preencher os dados e criar um perfil, o candidato tem acesso imediato às vagas do SIME, pode gerar a carta de encaminhamento sem sair de casa e ainda filtrar as opções conforme o perfil profissional, enviando o currículo diretamente para a empresa.

Ainda assim, o trabalhador que preferir pode buscar atendimento nas unidades do SAC, localizadas no Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.

Também é possível procurar as unidades do Vapt-Vupt de Garavelo, Buriti Shopping e Araguaia Shopping, com atendimento de segunda a sexta das 8h às 17h e, no Buriti, também aos sábados das 8h às 13h.

Para se candidatar, é necessário apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e telefone para contato.

