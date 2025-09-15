Veja o que se sabe sobre jovem que morreu após moto bater em poste e pegar fogo durante perseguição, em Goiânia

Polícia Civil está investigando o caso analisando imagens que registaram a situação que vitimou Carlos Willian Rodrigues Martins, de 24 anos

Paulo Roberto Belém - 15 de setembro de 2025

Tragédia vitimou jovem de 24 anos. (Foto: Reprodução)

Imagens de um carro supostamente perseguindo uma moto na noite deste domingo (14), em uma das avenidas mais movimentadas do Setor Novo Horizonte, a César Lattes, em Goiânia, exibem a morte trágica do motociclista, quando ele bate fortemente contra um poste.

Com a colisão, a motocicleta se incendiou, assustando duas pessoas que andavam pela calçada bem ao lado do objeto. Carlos Willian Rodrigues Martins, de 24 anos, chegou a ser socorrido pelos Corpo de ombeiros.

Antes, é possível ver nas imagens mais abertas da situação, um Chevrolet Onix trafegando colado na Honda CG 150 Titan. À medida que a motocicleta bate abruptamente no poste e pega fogo, o veículo não para e segue em velocidade pela via.

O jovem morreu no Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) e foi o pai dele quem procurou a Polícia Militar (PM) para denunciar o que teria acontecido. Ele disse que o filho teria sido fechado por outro veículo, perdendo o controle e batendo no poste.

Já nesta segunda, teria se apresentado na Central de Flagrantes de Goiânia, o condutor do Onix visto supostamente perseguindo a moto antes de ela se chocar com o poste e provocar a morte do motociclista.

Às autoridades, o homem, de 46 anos, confirmou ter trafegado pelo local no momento da ocorrência porque atua como motorista de aplicativo. Entretanto, relatou que não teria tido “nenhum desentendimento com ninguém e não se envolveu com nenhuma briga no trânsito”.

Por conta do conflito ao que está sendo repercutido e a alegação do condutor do veículo flagrado nas imagens, a Polícia Civil (PC) irá investigar o caso para elucidar o que realmente aconteceu antes de o jovem bater fatalmente contra o poste e morrer.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!