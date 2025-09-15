Veja o que se sabe sobre jovem que morreu após moto bater em poste e pegar fogo durante perseguição, em Goiânia
Polícia Civil está investigando o caso analisando imagens que registaram a situação que vitimou Carlos Willian Rodrigues Martins, de 24 anos
Imagens de um carro supostamente perseguindo uma moto na noite deste domingo (14), em uma das avenidas mais movimentadas do Setor Novo Horizonte, a César Lattes, em Goiânia, exibem a morte trágica do motociclista, quando ele bate fortemente contra um poste.
Com a colisão, a motocicleta se incendiou, assustando duas pessoas que andavam pela calçada bem ao lado do objeto. Carlos Willian Rodrigues Martins, de 24 anos, chegou a ser socorrido pelos Corpo de ombeiros.
Antes, é possível ver nas imagens mais abertas da situação, um Chevrolet Onix trafegando colado na Honda CG 150 Titan. À medida que a motocicleta bate abruptamente no poste e pega fogo, o veículo não para e segue em velocidade pela via.
O jovem morreu no Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) e foi o pai dele quem procurou a Polícia Militar (PM) para denunciar o que teria acontecido. Ele disse que o filho teria sido fechado por outro veículo, perdendo o controle e batendo no poste.
Já nesta segunda, teria se apresentado na Central de Flagrantes de Goiânia, o condutor do Onix visto supostamente perseguindo a moto antes de ela se chocar com o poste e provocar a morte do motociclista.
Às autoridades, o homem, de 46 anos, confirmou ter trafegado pelo local no momento da ocorrência porque atua como motorista de aplicativo. Entretanto, relatou que não teria tido “nenhum desentendimento com ninguém e não se envolveu com nenhuma briga no trânsito”.
Por conta do conflito ao que está sendo repercutido e a alegação do condutor do veículo flagrado nas imagens, a Polícia Civil (PC) irá investigar o caso para elucidar o que realmente aconteceu antes de o jovem bater fatalmente contra o poste e morrer.
