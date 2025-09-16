Vídeo mostra estado assustador de antiga casa de shows em Anápolis que hoje está abandonada

Entre os anos 2000 e 2020, o local era um dos mais buscados e mais caros para se alugar na região

Paulo Roberto Belém - 16 de setembro de 2025

Fachada e vista do mezanino eram emblemáticas. (Foto: Reprodução/Instagram)

Um vídeo publicado no Instagram mostra o estado em que está um dos espaços de eventos de Anápolis, que entre os anos 2000 e 2020, era um dos mais buscados e mais caros para se alugar na região: o então Espaço Lune, que funcionava às margens da BR-060.

No registro, o influenciador @oíndiojusticado, que produz conteúdos de locais abandonados, mostrou a situação de julho passado.

Já em frente à entrada, ele faz uma provocação: “para você que é curioso, essa é a casa do Gusttavo Lima, um templo maçônico ou uma Havan que não deu certo?”.

Ele fez essa pergunta porque, de fato, a fachada do antigo Espaço Lune poderia remeter ao que ele questionou. Mas, é a partir daí, que o cenário assustador é revelado, cômodo a cômodo, pelo produtor de conteúdo.

Primeiro, ele mostra o hall do antigo salão, que embalou vários eventos sociais da noite da região, tomado por sujeira e pichações. As janelas enormes, que integravam a estrutura, já não existem mais.

Em seguida, ele levanta a questão do medo que se tem de espaços abandonados, percorrendo as áreas do antigo salão de eventos mais escuros. “Mesmo que não tenha acontecido nada, eu acho que a energia, cara. A gente passa e sente, sabe”, remeteu.

A depredação do local também é exibida. No mezanino e em outros cômodos, a presença de roupas e outros objetos é notada, o que indica que o espaço é visitado por pessoas em situação de rua.

Ainda no vídeo, ele disse que ao passar por lugares mais escuros, sentiu um “gelo”. “Começou a me gelar, cara. Eu achei esquisito”, comentou.

Seguidores da página do criador de conteúdo interagiram com a situação. “Nem estou acreditando no que estou vendo. Trabalhai com eventos e fiz muitas festas aí: casamento, formatura, festa de 15 anos. Fico triste ao ver que se acabou assim”, comentou um.

Outra, contou que desejou realizar uma cerimônia de formatura de ensino médio e que achou caro. “Oferecia muito luxo. Lembro que fui fazer um orçamento na época e queriam 20k só pelo aluguel do espaço com gerador de energia”, recordou.

A reportagem, inclusive, já tentou desvendar qual o motivo para que o espaço fosse abandonado. Entretanto, não conseguiu localizar os responsáveis pelo local. O espaço está aberto para tal.

Confira:

