6 objetos que estão travando sua sorte de ganhar na loteria, segundo a numerologia

Descubra itens que são apontados como barreiras invisíveis para prosperidade e dificultam alcançar grandes conquistas

Magno Oliver - 18 de setembro de 2025

Sorteio já foi realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Especialistas em numerologia alertam que certos objetos do dia a dia podem bloquear a energia da casa e dificultar a chegada de oportunidades financeiras.

6 objetos que estão travando sua sorte de ganhar na loteria, segundo a numerologia

1. Relógios quebrados

A numerologia explica que, se você tem um relógio quebrado, é bom se desfazer urgentemente. Ela explica que esses acessórios representam tempo parado e ciclos interrompidos, sinalizando estagnação para a energia de prosperidade em sua vida.

2. Espelhos trincados (sujos também)

Itens domésticos como espelho em casa é bom ter atenção redobrada. A numerologia explica que eles espalham vibração fragmentada e criam sensação de desarmonia em todo o ambiente.

3. Vassouras muito usadas

Elas guardam sujeira e também simbolizam acúmulo de energias antigas, impedindo a renovação. Notou sinal de desgaste na vassoura de casa, é hora de descartar com rapidez.

4. Plantas secas

Alerta pra quem é mãe/pai de plantas em casa: a numerologia pontua que plantas secas demonstram falta de vitalidade e enfraquecem a circulação de energia positiva.

Hidratação frequente nas bichinhas para não afetar sua prosperidade e vida financeira.

5. Roupas sem uso

Muita atenção com as peças que você têm em seu guarda-roupas e a frequência de uso que você se propõe a elas. A numerologia reforça que peças sem uso constante ocupam muito espaço e transmitem a ideia de que nada novo pode chegar.

6. Eletrônicos que não funcionam

Pessoas que gostam de acumular eletrônicos, fiquem alertas. Isso indica energia parada e falta de movimento em seu lar. A explicação é que eles correspondem a excesso de passado, dificultando a entrada de oportunidades.

Descarte constante e consciente de todo equipamento eletrônico que não está em funcionamento na sua casa.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!