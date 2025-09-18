6 objetos que estão travando sua sorte de ganhar na loteria, segundo a numerologia
Descubra itens que são apontados como barreiras invisíveis para prosperidade e dificultam alcançar grandes conquistas
Especialistas em numerologia alertam que certos objetos do dia a dia podem bloquear a energia da casa e dificultar a chegada de oportunidades financeiras.
1. Relógios quebrados
A numerologia explica que, se você tem um relógio quebrado, é bom se desfazer urgentemente. Ela explica que esses acessórios representam tempo parado e ciclos interrompidos, sinalizando estagnação para a energia de prosperidade em sua vida.
2. Espelhos trincados (sujos também)
Itens domésticos como espelho em casa é bom ter atenção redobrada. A numerologia explica que eles espalham vibração fragmentada e criam sensação de desarmonia em todo o ambiente.
3. Vassouras muito usadas
Elas guardam sujeira e também simbolizam acúmulo de energias antigas, impedindo a renovação. Notou sinal de desgaste na vassoura de casa, é hora de descartar com rapidez.
4. Plantas secas
Alerta pra quem é mãe/pai de plantas em casa: a numerologia pontua que plantas secas demonstram falta de vitalidade e enfraquecem a circulação de energia positiva.
Hidratação frequente nas bichinhas para não afetar sua prosperidade e vida financeira.
5. Roupas sem uso
Muita atenção com as peças que você têm em seu guarda-roupas e a frequência de uso que você se propõe a elas. A numerologia reforça que peças sem uso constante ocupam muito espaço e transmitem a ideia de que nada novo pode chegar.
6. Eletrônicos que não funcionam
Pessoas que gostam de acumular eletrônicos, fiquem alertas. Isso indica energia parada e falta de movimento em seu lar. A explicação é que eles correspondem a excesso de passado, dificultando a entrada de oportunidades.
Descarte constante e consciente de todo equipamento eletrônico que não está em funcionamento na sua casa.
