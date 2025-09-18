Panificadora em bairro nobre de Goiânia é interditada por condições precárias de higiene

Mais de 50 kg de produtos impróprios foram apreendidos durante ação conjunta entre Polícia Civil e Vigilância Sanitária

Operação foi realizada pela Polícia Civil e Vigilância Sanitária de Goiânia de forma conjunta. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) deflagrou, na última quarta-feira (17), uma operação conjunta com a Vigilância Sanitária que culminou na interdição de uma panificadora no Jardim Goiás, bairro nobre de Goiânia.

A ação apurava denúncias de más condições de higiene e comercialização de produtos impróprios em estabelecimentos comerciais no Estado.

Durante a inspeção, as equipes constataram que o local apresentava condições de saneamento em desacordo com as exigências legais.

Além disso, cerca de 50 kg de produtos alimentícios impróprios para consumo foram encontrados e apreendidos nas gôndolas.

Diante das irregularidades, a Vigilância Sanitária determinou a interdição total do estabelecimento, uma vez que as áreas de depósito, panificação e armazenamento de alimentos refrigerados estavam em situação considerada precária.

A Polícia Civil (PC) instaurou procedimento policial para apurar as responsabilidades criminais dos envolvidos, com o objetivo de garantir a devida responsabilização penal.

