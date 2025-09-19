Veja o momento em que dentista é covardemente agredida por paciente na OdontoCompany de Goiânia

Profissional também foi chamada de “analfabeta” e “vagabunda” pela mulher, denunciada à polícia

Gabriella Pinheiro - 19 de setembro de 2025

Imagem mostra momento em que dentista é agredida por paciente. (Foto: Reprodução)

Uma clínica odontológica em Goiânia foi palco de uma violenta confusão na tarde desta quinta-feira (18). Uma paciente de 51 anos agrediu uma dentista de 25 após um desentendimento comercial.

Imagens obtidas com exclusividade pelo Portal 6 mostram o momento em que a cliente vai até a OdontoCompany, no Setor Vila Nova Canaã, por volta das 14h30, e começa a insultar a profissional com xingamentos como “analfabeta” e “vagabunda”.

Na sequência, a mulher parte para cima da dentista e arranca um tufo de cabelo dela. Toda a cena foi registrada pelas câmeras de segurança da clínica.

Colegas de trabalho, que também presenciaram as agressões, intervieram rapidamente e conseguiram separar as duas.

Além da dentista, a proprietária da unidade também foi alvo de ofensas por parte da paciente.

O caso foi registrado na Central Geral de Flagrantes (CGF) de Goiânia e será investigado pela Polícia Civil (PC).

