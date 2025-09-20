Anvisa determina recolhimento imediato de remédio para pressão usado por muitos brasileiros

Lote foi suspenso após suspeita de contaminação com material semelhante a cacos de vidro

Magno Oliver - 20 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento imediato de um lote do medicamento Furosemida, usado no tratamento da hipertensão.

A medida foi adotada após a identificação de um material semelhante a cacos de vidro em algumas unidades.

A determinação atinge exclusivamente o lote 2411191, com validade até 30/11/2026.

Profissionais de saúde e pacientes que identificarem o produto devem comunicar a situação pelos canais de atendimento da Anvisa ou à Vigilância Sanitária local.

Em nota, a Hypofarma, fabricante do medicamento, informou que suspendeu o uso do lote específico até a conclusão da apuração.

“Reforçamos que seguimos rigorosamente as melhores práticas de fabricação e controle, adotando elevados padrões de qualidade e segurança”, destacou a empresa.

“Esses processos são constantemente revisados e aprimorados, com o compromisso de garantir a confiança e a tranquilidade de pacientes, profissionais de saúde e da sociedade”, completou.