Crise de ciúmes termina com destruição de carro e apartamento em Goiânia

Confusão ocorreu durante a madrugada em condomínio do Setor Criméia Oeste e mobilizou a Polícia Militar

Gabriella Pinheiro - 20 de setembro de 2025

Imagem mostra porta e carro destruído.(Foto: Reprodução)

Uma confusão causada por uma crise de ciúmes movimentou um condomínio na Avenida Domingos Lemes de Prado, no Setor Criméia Oeste, em Goiânia, na madrugada deste sábado (20).

O episódio ocorreu por volta das 02h, quando um homem, de 30 anos, estava na residência dele na companhia de outro rapaz, de 31 anos.

Inesperadamente, o morador foi surpreendido com a chegada do ex-namorado, de 37 anos, que, ao presenciar a cena, passou a agir de forma agressiva.

Ao entrar no local, ele começou a destruir o veículo Volkswagen Polo do atual morador, quebrando o vidro e para-brisa traseiro, além de amassar uma das portas.

Não satisfeito, o suspeito ainda danificou a porta de entrada da residência e quebrou uma televisão. A Polícia Militar (PM) foi acionada, e um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi registrado.

