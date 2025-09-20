Rodrigo Goulart, o bonitão da máquina de lavar, vira criador de conteúdo adulto e estreia no Privacy

"Para quem deseja me ver por outro ângulo, um ângulo mais quente. Entre e veja o que você ainda não viu", resumiu

Ruan Monyel - 20 de setembro de 2025

Rodrigo Goulart, o bonitão da lavadora. (Foto: Reprodução)

Rodrigo Goulart, de 27 anos, natural de Taubaté, no interior de São Paulo, ficou conhecido nas redes sociais como o “bonitão da máquina de lavar”.

Técnico especializado em manutenção de lavadoras de roupas, ele conquistou espaço ao mostrar nos vídeos detalhes do processo de higienização e conserto dos aparelhos, sempre com bom humor e simpatia.

Com o tempo, não foi apenas o conteúdo técnico que chamou a atenção. Rodrigo passou a ganhar cada vez mais destaque pela aparência e pelo jeito descontraído de se comunicar, o que fez sua base de fãs disparar.

Hoje, já são mais de 150 mil seguidores no Instagram e TikTok, onde seus vídeos acumulam milhares de visualizações e comentários divertidos.

Nos posts, os internautas não perdoam e sempre deixam frases ousadas: “Você dá assistência só em máquinas?”, “Nunca senti tanta inveja de uma lavadora” e até “Não tenho máquina, mas quero contratar”.

As interações ajudaram a consolidar sua imagem como o “bonitão da lavadora”, apelido que virou sua marca.

Mas nesta semana Rodrigo surpreendeu seus seguidores ao anunciar uma nova fase. Ele estreou como criador de conteúdo adulto no Privacy, plataforma que vem atraindo influenciadores de diferentes áreas.

“Para quem deseja me ver por outro ângulo, um ângulo mais quente. Entre e veja o que você ainda não viu”, resumiu.

Agora, quem acompanhava apenas os vídeos de manutenção das lavadoras poderá “ver o bonitão de outra forma”, em produções exclusivas e pagas.

A mudança já vem rendendo comentários e movimentando os fãs, que demonstram curiosidade em acompanhar essa transição de técnico de lavadoras para influenciador do universo adulto.

Para Rodrigo, é mais uma oportunidade de ampliar seu público e explorar uma imagem que nasceu sem pretensão, mas que cresceu até se transformar em um fenômeno nas redes sociais.