Uma das principais avenidas do Setor Bueno ganhará sentido único e motoristas de Goiânia precisam se adaptar

Mudança visa melhorar fluxo de veículos e faz parte dos estudos da SMET para 36 das vias mais importantes da cidade

Gabriella Pinheiro - 20 de setembro de 2025

Avenida t-10, em Goiânia. (Foto: Reprodução/ Google Street View)

Responsável por abrigar estabelecimentos conhecidos como Jeronimo Burger e Mr. Hoppy, a Avenida T-10, localizada no Setor Bueno, em Goiânia, passará a ser de mão única no trecho entre a Avenida T-3 e a Avenida 85, ainda neste ano.

Com isso, a via fará parte de um sistema binário e terá como correspondente a Rua T-55, que manterá o sentido atual, da Avenida 85 para a T-3. Por isso, a partir do Parque Vaca Brava, motoristas poderão trafegar unicamente no sentido da Avenida 85 — não sendo mais permitido acessar a T-10 a partir da 85.

A alteração visa melhorar o fluxo de veículos e faz parte dos estudos da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SMET), voltados para 36 das vias mais importantes da cidade.

Além da T-10, também foi elaborado um projeto de binário com a Avenida Mangalô, localizada no Setor Morada do Sol, tornando-a de sentido único para facilitar o tráfego. Apesar disso, a mudança para este setor só deve ocorrer a partir do próximo ano.

O projeto já foi aprovado pelo prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), e está na fase final de estudos sobre a forma de implantação. Agora, serão realizados contatos com outras secretarias para retirada do canteiro central, adequações nas calçadas e implantação da sinalização e semáforos.

Vale salientar que, desde janeiro, já estão sendo feitas intervenções em algumas vias principais, como as alterações na Avenida Jamel Cecílio / 136 — que agora conta com um corredor exclusivo, proibição de estacionamento e implantação de “onda verde” — além da redução do canteiro central no trecho próximo à Praça Walter Santos e a criação de um acesso para a Marginal Cascavel, na região da Mutirão/Castelo Branco.

