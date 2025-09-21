“Impossível manter a casa limpa”: poeira e lama afetam moradores em Anápolis após obras na rede de esgoto

Problema também vem comprometendo saúde de moradores e já ocorre há cerca de 3 meses

Gabriella Pinheiro - 21 de setembro de 2025

Imagem mostra via tomada por terra, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Ao abrir a porta de casa, moradores da Rua Ana Lúcia de Souza Sabino, no setor Parque das Primaveras, em Anápolis, se deparam com a mesma cena há pelo menos três meses: uma estrada tomada por terra. A situação não só tem causado sujeira nas residências, como também vem comprometendo a saúde dos moradores.

Em entrevista ao Portal 6, um dos residentes, Vitor Bessa, afirmou que o problema é decorrente da finalização das obras de instalação de uma rede de esgoto no local — projeto anunciado pela Prefeitura de Anápolis. Mesmo com o fim das intervenções, a rua ainda permanece coberta por terra.

“Já tem muito tempo que está nessa situação. É impossível manter a casa e o carro limpos. É muita lama e buracos na rua, mas foi prometido que seria feita a lavagem da via”, destacou.

O problema vai além da sujeira. Segundo Vitor, com a passagem de veículos, a poeira se espalha e invade as casas, provocando irritações nos olhos e até dificuldade para respirar. Durante o período de chuva, a situação se agrava ainda mais.

“Ainda mais agora que começou a chuviscar, a lama está dobrada. Antes, a rua era asfaltada, estava tudo ‘lindo’”, lamentou.

Em um vídeo enviado à reportagem, Vitor mostra a rua coberta de terra e reforça que o problema se concentra apenas nessa via, enquanto as demais do bairro seguem em condições normais.

Procurada, a Prefeitura de Anápolis informou que tanto a rede de esgoto quanto a recomposição asfáltica são de responsabilidade da Saneago.

Em resposta, a companhia afirmou que o Parque das Primaveras e região estão recebendo obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário e que, assim que implantadas as redes, as valas são aterradas e o asfalto recuperado.

Leia a nota na íntegra:

A Saneago explica que o Parque das Primaveras e região estão recebendo obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário.

Nos últimos 24 meses foram executados 126 km de redes coletoras, restando apenas 16 km – na bacia Antas e Felizardos.

Os trabalhos estão sendo executados por etapas, subindo o bairro, das partes mais baixas paras as mais altas. E, assim que implantadas as redes, as valas são aterradas e o asfalto recuperado.

