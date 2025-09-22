Bancos devem iniciar bloqueio de várias chaves Pix nos próximos dias

Proposta está em análise e pode afetar usuários de todo o país

Magno Oliver - 22 de setembro de 2025

Pix, o principal meio de pagamento. (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

Um possível bloqueio de várias chaves Pix por parte dos bancos deve acontecer nos próximos dias, caso a medida em estudo seja colocada em prática.

A proposta tem como objetivo aumentar a segurança das transações e conter fraudes que vêm sendo registradas em todo o país.

A ideia, segundo reportado pelo jornal Diário do Comércio, é que as instituições financeiras passem a enviar mensagens aos clientes informando sobre bloqueios temporários de determinadas chaves quando houver suspeita de irregularidades.

Caso seja confirmada, a medida permitirá que bancos ajam de forma preventiva diante de indícios de golpes ou uso indevido do Pix. Durante o bloqueio, a chave não poderá ser usada até a conclusão da análise feita pela instituição.

Especialistas em segurança digital orientam que, caso o cliente receba uma notificação desse tipo, verifique a informação diretamente no aplicativo do banco ou nos canais oficiais, evitando clicar em links enviados por e-mail ou SMS, que podem ser tentativas de golpe.

Ainda não há data oficial de quando a mudança entrará em vigor, mas a expectativa é que novidades sejam anunciadas em breve.

