Animal foi levado a clínica veterinária, mas não resistiu. Câmeras registraram a ação e PC investiga o caso

Motoqueiro atira e mata cachorro que correu atrás dele em Anápolis
Situação causou revolta. (Foto: Reprodução)

Um motociclista matou um cachorro a tiros na noite desta terça-feira (23), no Boa Vista, em Anápolis.

Câmeras de segurança flagraram o momento do crime e as imagens já foram entregues à Polícia Civil (PC).

Conforme os registros, o animal correu atrás da moto, instante em que o condutor sacou uma arma e efetuou o disparo.

A tutora relatou à Polícia Militar (PM) que o cachorro chegou a ser levado para uma clínica veterinária, mas não resistiu.

A ocorrência foi registrada e as informações repassadas às autoridades competentes, que agora investigam o caso para identificar o autor, que fugiu após o disparo.

