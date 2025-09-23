O que já se sabe sobre acidente de caminhão que transportava gado em Goiânia
Veículo, que transportava mais de 60 bovinos, tombou na Avenida Perimetral Norte
Um caminhão que prestava serviços de transporte de gado à JBS, tombou na manhã desta terça-feira (23), em Goiânia, após o veículo perder o controle devido à presença de água da chuva no local.
O acidente teria acontecido ainda na madrugada, por volta das 04h, na Avenida Perimetral Norte, próximo à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da capital.
O motorista, de 33 anos, relatou ter percebido que o caminhão escorregava na pista e, ao tentar retomar a direção, fez uma manobra para a esquerda que acabou resultando no tombamento. Apesar do susto, ele sofreu apenas ferimentos leves e dispensou atendimento médico.
No veículo, eram transportados 68 cabeças de gado, sendo que dois animais teriam fugido após o incidente.
O Corpo de Bombeiros compareceu e realizou o apoio à retirada do veículo da pista, procedendo também com a secagem através da colocação de serragem no asfalto.
Às autoridades, um responsável pelo transporte relatou que o veículo era de uma empresa que prestava serviço para a JBS.
A pista já foi liberada e o trânsito segue normal na região. O Portal 6 entrou em contato com a JBS, para obter um posicionamento sobre o ocorrido, mas, até o momento da publicação desta reportagem, não obteve resposta. O espaço segue aberto.
