O que já se sabe sobre acidente de caminhão que transportava gado em Goiânia

Veículo, que transportava mais de 60 bovinos, tombou na Avenida Perimetral Norte

Samuel Leão - 23 de setembro de 2025

Caminhão transportando carga de animais da JBS tomba em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um caminhão que prestava serviços de transporte de gado à JBS, tombou na manhã desta terça-feira (23), em Goiânia, após o veículo perder o controle devido à presença de água da chuva no local.

O acidente teria acontecido ainda na madrugada, por volta das 04h, na Avenida Perimetral Norte, próximo à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da capital.

O motorista, de 33 anos, relatou ter percebido que o caminhão escorregava na pista e, ao tentar retomar a direção, fez uma manobra para a esquerda que acabou resultando no tombamento. Apesar do susto, ele sofreu apenas ferimentos leves e dispensou atendimento médico.

No veículo, eram transportados 68 cabeças de gado, sendo que dois animais teriam fugido após o incidente.

O Corpo de Bombeiros compareceu e realizou o apoio à retirada do veículo da pista, procedendo também com a secagem através da colocação de serragem no asfalto.

Às autoridades, um responsável pelo transporte relatou que o veículo era de uma empresa que prestava serviço para a JBS.

A pista já foi liberada e o trânsito segue normal na região. O Portal 6 entrou em contato com a JBS, para obter um posicionamento sobre o ocorrido, mas, até o momento da publicação desta reportagem, não obteve resposta. O espaço segue aberto.

