Caminhão da Equatorial tomba na BR-153 e deixa trabalhadores feridos

Um acidente de trânsito na BR-153 deixou trabalhadores da Equatorial Energia Goiás feridos, em trecho que passa pela zona rural de Pirenópolis.

A ocorrência se deu por volta das 16h30, próximo ao trevo Mucambinho, que liga o município com Anápolis e Gameleira de Goiás.

O caminhão que transportava os funcionários teria tombado em uma área de vegetação, às margens da pista.

Ainda não se sabe ao certo o que provocou o acidente com o veículo de grande porte.

Informações iniciais levantadas pelo Corpo de Bombeiros dão conta de que haviam 07 pessoas no caminhão, sendo que 03 ficaram feridas, 03 sofreram escoriações e 01 chegou a ficar preso nas ferragens.

Os militares contaram com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para resgatar as vítimas.

Mais informações a qualquer momento.