O que já se sabe sobre falsa dentista de Goiânia que também é acusada de tráfico de drogas

Apesar de cumprir pena em liberdade, autoridades trabalham com a hipótese dela ter utilizado algum bloqueador de sinal para conseguir "sumir do mapa"

Samuel Leão - 23 de setembro de 2025

Dentista falsa está foragida em Goiânia. (Foto: Divulgação/PCGO)

Uma operação conjunta da Polícia Civil (PC) e da Vigilância Sanitária Municipal resultou na interdição de uma clínica odontológica clandestina no bairro Tremendão, em Goiânia, nesta segunda-feira (22).

A jovem Jeyniffer Ferraz Barreto, de 26 anos, que já possui uma condenação pregressa por tráfico de drogas e utiliza tornozeleira eletrônica, é apontada como a responsável pela unidade e conseguiu fugir antes da batida.

A falsa dentista ainda deixou para trás um cigarro de maconha e uma balança de precisão, o que levantou suspeitas sobre o uso do local como um possível ponto de venda de entorpecentes.

Jeyniffer não possui registro profissional e divulgava abertamente os serviços prestados nas redes sociais. A descoberta da “clínica” só foi possível graças a uma denúncia anônima.

No consultório improvisado, a Vigilância Sanitária descobriu os materiais odontológicos e ainda equipamentos utilizados para realizar procedimentos estéticos, que também só podem ser realizados por profissionais devidamente registrados.

Apesar de cumprir pena em liberdade, autoridades trabalham com a hipótese dela ter utilizado algum bloqueador de sinal para conseguir “sumir do mapa”.

Acionada pela imprensa, a defesa de Jeyniffer afirmou que a jovem irá se apresentar voluntariamente à polícia, sem especificar quando. Até o momento, a suspeita continua foragida.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!