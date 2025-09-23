Técnica mostra o que deve ser feito quando o ar-condicionado estiver fazendo muito barulho

Tutorial viraliza mostrando que a solução pode estar em ajustes simples, mas eficazes

Magno Oliver - 23 de setembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Sabe quando você liga o ar‑condicionado, mas em vez de alívio, vem aquele barulho preocupante, uma vibração estranha ou ruído vindo das peças internas?

Se você está passando por isso, saiba que esse tipo de som nem sempre é inevitável, existem técnicas e cuidados que podem reduzir bastante o problema.

O perfil no Youtube da Refrimaq dicas e cursos viralizou nas redes sociais e mostrou o que pode ser quando o ar-condicionado da gente começa a dar alguns problemas por meio de sons.

No vídeo, o técnico explica que barulho no ar-condicionado, no mínimo, é decorrente de 3 problemas clássicos. O primeiro deles é o filtro de ar sujo. Ele explica que quando está muito sujo, atrapalha o fluxo de ar, acumula gelo e gera um barulho insuportável.

O segundo problema é no ventilador, a famosa turbina que joga o fluxo de ar internamente se estiver girando lento, diminuiu o fluxo de ar. Isso pode ser problema no capacitor ou até mesmo o ventilador com defeito.

A terceira e uma das principais, segundo ele, é a falta de fluído refrigerador no sistema. Diminuição da quantidade gera gelo interno e acaba provocando barulhos estranhos.

Confira o vídeo completo do tutorial:

