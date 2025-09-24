6 nomes de homens que mais têm tendência a trair, segundo as mulheres

Elas se reuniram para chegar a um consenso sobre quem é mais infiel nessa história

Magno Oliver - 24 de setembro de 2025

Filme ‘Traição e Desejo’, disponível na Netflix. (Foto: Reprodução)

Ter e manter confiança é uma das bases de sustentação e duração de qualquer relacionamento hoje em dia. Só que alguns rapazes insistem em trair muito e existe uma coisa em comum entre eles: os nomes.

A mulherada explica que alguns padrões podem se repetir e que alguns nomes acabam ganhando uma fama ruim de “infieis” ou fortes candidatos à traição.

1. Alberto

Homens com esse nome são frequentemente vistos pela mulherada como seres carismáticos e simpáticos, só que o peso dele é de serem considerados bastante sedutores e muito infieis.

2. Ricardo

Ricardo é outro nome popular famoso que carrega uma certa fama negativa quando o assunto é infidelidade. Afinal, você também já ouviu por aí o termo “Ricardão”?

3. Gabriel

Gabriel é aquele nome que traz a imagem de um homem aparentemente tranquilo, confiável à primeira vista, sedutor, mas que na prática as coisas não são bem assim. Segundo elas, esses rapazes costumam aparentar fidelidade, mas escondem um lado do caráter que pouca gente conhece: são muito mentirosos e manipuladores.

4. Thiago

Tiago ou Thiago, não importa, elas dizem que serve para os 2 a indicação negativa. Esse nome também entra na lista de nomes de caras que não são confiáveis pois está associado à masculinidade e virilidade. Só que um defeito que não contam é que ele é muito cafajeste e adora uma traição.

5. Paulo

Quem tem o nome Paulo aparece com frequência na indicação delas quando o assunto é traição. Apesar de muitas vezes serem gentis e amáveis, também são vistos como safados e muito infieis.

6. Lucas

Sempre teve um Lucas entre a galera com a tradicional fama de mulherengo e pegador, não é mesmo? E, na maioria dos casos, eles fazem jus à fama de infieis. Alguns Lucas gostam de viver 8 ou 80 e vivem dificuldades em se prender a uma única pessoa.

