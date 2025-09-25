Aston Villa x Bologna: onde assistir, horário e escalações pela Europa League

Times estreiam na fase de grupos em jogo decisivo para buscar confiança na temporada.

Magno Oliver - 25 de setembro de 2025

(Foto: Divulgação/ Instagram)

O Aston Villa recebe o Bologna nesta quinta-feira (25), no Villa Park, em Birmingham, pela 1ª rodada da fase de grupos da Europa League 2025/26.

A bola rola às 16h (horário de Brasília).

O time inglês ainda não venceu na temporada, somando cinco jogos sem triunfo no Campeonato Inglês e apenas um gol marcado até agora.

O técnico Unai Emery, tetracampeão da Europa League, aposta que a competição pode ser o ponto de virada para sua equipe.

Do outro lado, o Bologna chega com desfalques importantes no elenco. Ciro Immobile, Tommaso Pobega e Ibrahim Sulemana estão fora e limitam as opções ofensivas do treinador italiano.

Onde assistir Aston Villa x Bologna

O jogo terá transmissão no Brasil pela CazéTV, a partir das 16h.

Prováveis escalações

Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Kamara; Elliott, Rogers, Sancho; Watkins.

Bologna: Skorupski; Zortea, Vitík, Lucumí, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Santiago Castro.

