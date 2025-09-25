Clara Maia abre o coração após perda e atualiza estado de saúde de filho prematuro que sobreviveu

Influenciadora relata evolução positiva de Theo, enquanto família enfrenta luto pela morte do gêmeo Túlio

Magno Oliver - 25 de setembro de 2025

A influenciadora Clara Maia emocionou os seguidores ao falar sobre o estado de saúde de Theo, um de seus filhos gêmeos, nascido prematuramente com apenas 27 semanas.

Em publicação feita nesta quinta-feira (25), ela contou que o bebê vem apresentando evolução positiva, mesmo diante do luto pela perda do irmão, Túlio.

“Deus renova os dias para que a gente enxergue através dos desafios e veja o lado bom da vida! Theo segue respondendo bem aos procedimentos e às medicações”, escreveu Clara no Instagram.

“Temos um longo caminho pela frente, mas vamos viver um dia de cada vez com muita força e fé! Passando para agradecer as mensagens, as orações e o carinho de vocês neste momento de dor e de esperança”, completou.

A gestação foi marcada pela síndrome da transfusão feto-fetal (STFF), condição que ocorre quando gêmeos idênticos dividem a mesma placenta e apresentam desequilíbrio na circulação sanguínea.

Clara explicou aos seguidores que um feto, chamado doador, perde sangue em excesso e fica desnutrido, enquanto o outro, receptor, recebe além do necessário e pode sofrer sobrecarga no coração.

No caso dela, a síndrome surgiu de forma aguda e repentina, sem tempo para intervenção cirúrgica.

“Todos os exames estavam perfeitos e fazíamos ultra a cada duas semanas. Mas, de repente, a STFF se manifestou”, relatou.

Theo, que foi o doador, nasceu com apenas 680 gramas e permanece internado na UTI neonatal em sua luta pela vida. Já Túlio, o receptor, nasceu com 995 gramas, mas não resistiu às complicações.

Além de Theo, Clara e o marido, o influenciador André Coelho, são pais dos gêmeos José e João, de 1 ano.

A família tem recebido uma grande rede de apoio de fãs e amigos, que se unem em solidariedade neste momento delicado, de dor pela perda e esperança pela recuperação do pequeno Theo.